Zone B5 a Barletta, De Santis (PD): “No al rischio cementificazione”

«Passano decenni senza che si dica o faccia nulla, otto anni dall'approvazione del Documento programmatico preliminare, il Dpp, per la redazione del Piano urbanistico generale, senza che vi sia dato seguito e, nel bel mezzo dell'estate, non v'è stata altra emergenza a Barletta se nonquella di adottare un atto urbanistico che, se fosse poi approvato, consentirebbe una ulteriore cementificazione della città, che già affoga fra i palazzi». Così il segretario del Pd Puglia, Domenico De Santis.«Ma chi ha bisogno di tutto questo? Barletta di certo no, i suoi cittadini e le sue cittadine non ne hanno bisogno. Loro chiedono aree verdi, parchi e spazi aperti alla comunità, quartieri vivibili, con aree adeguate a parcheggi e servizi.Questo chiedono ed è ciò a cui dovrebbero essere destinate le zone B5, le stesse in cui la maggioranza di centrodestra vuole invece realizzare palazzi, destinandole a edilizia residenziale, fra l'altro con una procedura discutibile anche dal punto di vista amministrativo.Non è di questo che ha bisogno la città e non è certo con questi provvedimenti che si supera un'altra emergenza, legata al disagio abitativo di famiglie che, di sicuro, non potrebbero accedere a nuove costruzioni al costo di centinaia di migliaia di euro per alcune decine di metri quadri di casa.Per noi questo viene prima di tutto, i bisogni della comunità, delle famiglie, dei cittadini e delle cittadine.Ma dipende dalla visione di città che si ha e dall'idea di politica alla base dell'azione amministrativa. Il PD su questo è chiaro: noi siamo contro la cementificazione dei territori e contro una politica al servizio di se stessa o degli interessi di parte. E per questo ci opporremo a un disegno così impattante per il futuro di Barletta».