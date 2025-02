Si è svolta questa mattina presso la sala consiliare del Comune di Barletta la conferenza stampa della "Volkswagen Barletta Marathon & Half Marathon". Il sindacoassieme al vicesindacoe l'assessore allo sporthanno voluto e sostenuto fortemente questa grande manifestazione, pur tenendo conto di tante problematiche che ne tempo si sono sviluppate ma considerate risolvibili. Rimarcato anche il percorso, studiato da Antonio Sinisi con il supporto del Assessore Risorse Umane, Giuseppe Dileo e la preziosa collaborazione della Polizia Locale.Oltre all'intervento delle Istituzioni, in conferenza anche il neopresidente della FIDAL Pugliache ha augurato al presidente della Barletta Sportiva, organizzatore della gara insieme al Club Super Marathon presieduto dae ben rappresentato da, l'ottima riuscita delle gare.Presente anche La Volkswagen Autocity Bat Barletta rappresentata dache si conferma ancora una volta dopo tanti anni sponsor di una manifestazione che cattura l'attenzione e la partecipazione di migliaia di atleti provenienti da tutta Italia (alle ultime stime è previsto l'arrivo di circa duemila runners, secondo gli organizzatori). Tantissimi gli atleti del nostro territorio, comeche ha conquistato due "Major" nonché,detentori insieme di oltre 2000 maratone.A seguire l'intervento diper AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) per un momento di sensibilizzazione poiché aderisce alla settimana nazionale dei lasciti. Infine l'associazione Intercultura con, ha lanciato un messaggio di pace con i ragazzi provenienti da tutto il mondo.Entrano a far parte della grande macchina organizzativa, l'associazione culturale "Barletta in rosa" cone la Vicepresidente Rosangela Mennuni, per un concreto supporto tutto al femminile, oltre alla "Caritas" cone il "Comitato di quartiere Zona 167" con. Infine "WorkAut", con, impegnerà i suoi "ragazzi speciali" nel deposito borse atleti. Presente anche la sorridente, detta Zia Maria, sempre presente con AIDO e AVIS, per sensibilizzare i presenti alla donazione di organi e sangue.Ormai consolidata la partecipazione di, con l'Ambulatorio Popolare, con il progetto "Dona scarpe da ginnastica usate" per le fasce più deboli della nostra comunità, "perché nessuno resti indietro" come efficacemente riportato.«Dopo 14 anni di mezza maratona - ha sottolineato il presidente della Barletta Sportiva, Enzo Cascella - abbiamo pensato che quest'anno si potesse osare di più e abbiamo lanciato questa nuova sfida. Al nostro fianco ci sono tante associazioni che profonderanno uno sforzo notevole per dar vita ad una manifestazione complessa che durerà 8 ore. La mission della Maratona di Barletta 2025 è quella di diventare la prima maratona dell'Italia meridionale, perché lo sport continui ad essere un momento di socializzazione e traino di rilancio turistico, culturale ed economico per la nostra Città - ha concluso Enzo Cascella salutando i convenuti».La gara podistica, bene ricordarlo, si snoderà per le strade della Città dell'indimenticato Pietro Mennea, questa domenica 9 Febbraio. Partenza e arrivo allo Stadio "Cosimo Puttilli". Dopo 29 anni, Barletta si confronta con una delle più classiche imprese atletiche di fondo, la Maratona, con i suoi 42 km e 195 metri.Ricordiamo anche che La "Volkswagen Half & Marathon BARLETTA" oltre alla citata maratona prevede al suo interno la 21,097 km (la cosiddetta "mezza maratona") e una 10 km non competitiva. Tale offerta su diverse distanze permetterà una partecipazione più ampia di atleti a tutto beneficio dell'offerta sportiva offerta dall'organizzazione.