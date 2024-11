Visita del ministro Giuli a Barletta, Damiani: «Grazie per l'attenzione nei confronti del nostro territorio»

Visite istituzionali del ministro della Cultura Alessandro Giuli in due comuni della nostra provincia nella mattinata di ieri. Il ministro si è recato, infatti, prima a Canosa di Puglia e poi a Barletta, accompagnato dal senatore Dario Damiani. A Canosa Giuli è stato ricevuto dal sindaco Vito Malcangio e da una rappresentanza di amministratori locali, nonché dall'europarlamentare di Fratelli d'Italia Francesco Ventola. Il territorio canosino vanta una storia millenaria, della quale conserva numerose tracce, dagli ipogei Dauni a testimonianze della Magna Grecia e dell'antica Roma; un patrimonio archeologico di notevole rilevanza, quindi, che il governo si impegna a tutelare e valorizzare.A seguire, il ministroe, oltre ad ammirare le opere del maestro De Nittis, si è intrattenuto con il sindaco Cosimo Cannito e con alcuni rappresentanti dell'Amministrazione a discorrere degli altri siti culturali cittadini e delle manifestazioni identitarie, come la Disfida di Barletta. "Ringrazio il ministro per questa visita, che si pone in continuità con altri impegni del dicastero della Cultura nei confronti del nostro territorio, sempre più ammirato e apprezzato in Italia e nel mondo grazie alle numerose iniziative messe in campo negli ultimi anni per la sua valorizzazione", commenta il senatore Damiani.