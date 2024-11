Il ministro della cultura Giuli a Barletta: «Incantato dalla bellezza di De Nittis»

10 foto Il ministro della cultura Giuli a Barletta

Itinerario nella sesta provincia pugliese per il ministro della culturaDopo la tappa adper "Prima le idee", l'evento politico promosso da Fratelli d'Italia, e a seguire aper la presentazione del progetto del Museo Nazionale Archeologico, il ministro ha fatto visita anche aTutto dedicato all'è stato l'appuntamento barlettano con Giuli, che è stato accolto a Palazzo Della Marra dal Prefetto Silvana D'Agostino, dal sindaco di Barletta Cosimo Cannito con l'assessore alla cultura Oronzo Cilli, insieme a una folta delegazione di rappresentanti della politica e delle forze dell'ordine per una visita istituzionale durante la quale il ministro si è soffermato ad ammirare la collezione De Nittis, con vivi apprezzamenti.«Sono letteralmente incantato dall'importanza del luogo e dalla bellezza dell'allestimento» ha riferito durante la visita. «Servono degli- ha aggiunto - per decomprimere gli eccessi e scoprire luoghi marginalizzati», e ha fatto menzione anche dellache non può essere considerata alla stregua di una mera e semplice "rievocazione storica". «Barletta può riconquistare la centralità che merita con la sua storia e la sua cultura».