Incendio auto Antonucci, la solidarietà di Dario Damiani

Esprimo vicinanza all'amico consigliere Gigi Antonucci, vittima la scorsa notte di un episodio che va chiarito quanto prima per restituirgli serenità, personale e politica. Non ci sarebbero al momento certezze sulle cause del rogo che ha distrutto la sua auto e tutti auspichiamo che le forze dell'ordine possano fare luce a breve su quanto accaduto, per escludere che possa trattarsi dell'ennesimo vile attentato contro un amministratore pubblico del nostro territorio. All'amico Gigi e alla sua famiglia rinnovo la mia solidarietà. Così il senatore di Forza Italia, Dario Damiani.