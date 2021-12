Vaccinazione dei bambini: tutto quello che c'è da sapere

Persone fragili

Centri Specialistici e Nodi delle Reti di Patologia e delle Malattie Rare della Puglia

Strutture di ricovero pubbliche e private accreditate dove sono ricoverati i pazienti pediatrici che devono ricevere il vaccino

Pediatri di Libera Scelta, presso i rispettivi ambulatori

Pediatri di Libera Scelta e dalle USCA, presso il domicilio del paziente pediatrico non deambulante.

Consenso informato

Il 16 dicembre prende il via la campagna vaccinale per le bambine e i bambini dai 5 agli 11 anni. A loro verrà somministrato ilovvero una dose ridotta di Pfizer (1/3 del dosaggio autorizzato per adolescenti e adulti) e con formulazione specifica. La vaccinazione prevede la somministrazione di due dosi a distanza di 21 giorni.I pazienti pediatrici non in condizione di fragilità o di rischio allergico sono vaccinati nello studio medico del pediatra o nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado in orari extra-scolastici. Le somministrazioni sono a cura di team altamente specializzati nelle attività vaccinali in età pediatrica.I soggetti con elevata fragilità, disabilità grave (L. 104/1992 art. 3 comma 3) e in Assistenza domiciliare integrata e programmata (ADI/ADP) o non deambulanti sono vaccinati con chiamata attiva da parte di:La categoria delle persone fragili comprende anche i loro caregiver (genitori, tutori, affidatari, assistenti, familiari conviventi) che non intendano accedere alla somministrazione presso i Punti Vaccinali (di Popolazione, Ospedalieri o Territoriali). Le bambine e i bambini che presentino un grave rischio allergico sono vaccinati in ambiente protetto.I medici e pediatri di libera scelta segnalano la necessità al Distretto socio-sanitario di competenza.Per la somministrazione a bambine e bambini è necessario presentare il modulo di consenso informato compilato e firmato da entrambi i genitori, tutori o affidatari.I minori possono essere accompagnati anche da soggetti terzi purché con delega sottoscritta da parte di entrambi i genitori/tutori/affidatari.