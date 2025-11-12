«Un plauso alla polizia e alla Procura, ora una battaglia per la legalità»

"L'operazione degli agenti della Squadra Mobile della Questura Bat, coordinati dalla Procura di Trani, ha consentito di segnare un altro punto a favore della legalità nella città di Barletta, negli ultimi anni e nell'ultimo periodo teatro di episodi criminosi pericolosi e allarmanti. Grazie all'impegno quotidiano e infaticabile delle forze dell'ordine è emerso un quadro complesso e penetrante della criminalità in città, che tenta di ampliare la sua azione. E questo va fermato, presto e con forza.Lo sta facendo benissimo la squadra Stato e perciò ringrazio, ancora una volta, il Questore Alfredo Fabbrocini e tutte le forze dell'ordine e il procuratore della Repubblica Renato Nitti.Ma serve tenere la schiena dritta, tutti, società civile, istituzioni, singoli cittadini e cittadine. Il momento è delicato e bisogna impegnare tutte le energie, senza risparmiarsi, in questa battaglia per la legalità, per garantire un cambiamento, una inversione di marcia, un futuro piuttosto che un ritorno al passato". Lo dichiara il segretario regionale del PD Puglia Domenico De Santis