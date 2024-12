Un giorno speciale, un Natale di cuore con l'Audace Barletta

Ieri mattina un'ampia delegazione di dirigenti e calciatori dell'Audace Barletta ha fatto visita al reparto di Pediatria dell'Ospedale "Mons. Dimiccoli" di Barletta, portando doni e sorrisi ai piccoli pazienti ricoverati.Grazie alla collaborazione con Radio Gamma Puglia e Ciao Club Italia - Sezione Barletta, lo spazio nei pressi dell'ingresso del nosocomio è stato trasformato in un piccolo villaggio natalizio con gazebo, bellissime motociclette e tanta magia, regalando momenti di sollievo e calore a chi affronta un periodo difficile lontano da casa.Un grande ringraziamento alla struttura ospedaliera per l'ospitalità, a tutti i partner e a chi ha partecipato a questa iniziativa. Perché il Natale è anche questo: esserci per gli altri, con il sorriso e il cuore pieno di speranza. Audace Barletta per il Sociale. Sempre insieme, dentro e fuori dal campo!