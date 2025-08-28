Un abbraccio fin lassù, per Mariagrazia Vitobello

Donna di cultura, di impegno, di passione: ci ha lasciati la professoressa barlettana. Si è spenta oggi a soli 59 anni, per un brutto malore.Non è stata soltanto un'insegnante stimata, ma anche un punto di riferimento per la vita politica e sociale della città, come consigliera comunale, fino alla candidatura a sindaca nel 2011.Appassionata presidente del suo Centro Studi "Barletta in Rosa", ha dedicato energie e cuore alla promozione dei diritti delle donne e alla realizzazione di iniziative benefiche, culturali e sociali, lasciando un segno profondo nella comunità.Il dolore per la sua perdita si riflette nei numerosi messaggi di cordoglio che stanno arrivando sui social da amici, colleghi e conoscenti.Un caro abbraccio a tutti i familiari e a quanti l'amavano e la stimavano, anche da parte della redazione di BarlettaViva.

I funerali si svolgeranno alla Basilica del Santo Sepolcro domani mattina alle ore 11.00.

Il messaggio di cordoglio del sindaco Cannito