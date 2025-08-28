Mariagrazia Vitobello. <span>Foto Ida Vinella</span>
Un abbraccio fin lassù, per Mariagrazia Vitobello

È scomparsa la professoressa barlettana, impegnata nel sociale e in politica

Barletta - giovedì 28 agosto 2025 14.01
Donna di cultura, di impegno, di passione: ci ha lasciati la professoressa barlettana Mariagrazia Vitobello. Si è spenta oggi a soli 59 anni, per un brutto malore.

Non è stata soltanto un'insegnante stimata, ma anche un punto di riferimento per la vita politica e sociale della città, come consigliera comunale, fino alla candidatura a sindaca nel 2011.

Appassionata presidente del suo Centro Studi "Barletta in Rosa", ha dedicato energie e cuore alla promozione dei diritti delle donne e alla realizzazione di iniziative benefiche, culturali e sociali, lasciando un segno profondo nella comunità.

Il dolore per la sua perdita si riflette nei numerosi messaggi di cordoglio che stanno arrivando sui social da amici, colleghi e conoscenti.

Un caro abbraccio a tutti i familiari e a quanti l'amavano e la stimavano, anche da parte della redazione di BarlettaViva.
Mariagrazia Vitobello candidata sindacoConferenza stampa VitobelloMariagrazia VitobelloMariagrazia Vitobello

I funerali si svolgeranno alla Basilica del Santo Sepolcro domani mattina alle ore 11.00.

Il messaggio di cordoglio del sindaco Cannito

"È con grande dolore che apprendo la notizia della scomparsa di Mariagrazia Vitobello, che in tanti ricordano nella responsabilità istituzionale, alcuni anni or sono, di Assessora e Consigliera comunale. Esempio di competenza, dedizione e passione che hanno contraddistinto il suo impegno, resterà con affetto nella memoria collettiva. Alle famiglia rivolgo, insieme ai più sinceri sentimenti di vicinanza e partecipazione al dolore, il cordoglio mio personale e di tutta l'Amministrazione comunale".

