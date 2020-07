Tra mare e cielo, restyling e novità per il Lido Valerio

Social Video 3 minuti Restyling per il Lido Valerio

L'estate entra nel vivo sulle spiagge pugliesi, e per inaugurare una nuova stagione di mare e spensieratezza lo storico Lido Valerio di Margherita di Savoia ha effettuato un importante restyling degli spazi per favorire relax e divertimento in sicurezza.Il Lido Valerio vi presenta tutte le ultime novità, offrendo per questa estate 2020 una ricca varietà di proposte.