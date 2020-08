Terzo caso di Coronavirus a Barletta, ma non proviene dall’estero

Il Covid-19 è tornato ad interessare la, da tempo priva di nuovi casi di positività al virus. Ai 2 contagi registrati ieri, infatti, si aggiungono idal consueto bollettino diffuso dalla Regione Puglia. Di questi,, mentre i restantiIn circa 48 ore, quindi,. Il nuovo paziente non ha effettuato viaggi all'estero ed è risultato positivo al tampone dopo aver accusato sintomi lievi ed essersi recato presso il pronto soccorso dell'ospedale "Mons. Dimiccoli" di Barletta. Attualmente è in isolamento domiciliare.I due casi comunicati ieri, invece, riguardano persone di ritorno da viaggi all'estero. Si tratta, ha spiegato il direttore generale dell'Asl Bt, Alessandro Delle Donne, di un uomo proveniente dalla Spagna del Nord che è sintomatico, ma in permanenza domiciliare e di una donna pugliese di ritorno da Malta che è stata ricoverata presso la unità operativa di Malattie infettive dell'ospedale di Biscegliecasi dei cinque comunicati oggi si riferiscono a, tuttiuno dei paesi (insieme a Spagna e Grecia) per i quali da oggi è in vigore l'obbligo di quarantena disposto dal governatore Emiliano.tramite il modulo predisposto dalla regione, rendendo così più semplice il successivo tracciamento. Anche loro sono stati sottoposti all'isolamento domiciliare non presentando una grave sintomatologia.