Tenuta Lama Gorga: a Trani un country resort immerso nel verde

Nel cuore della Puglia, dove il mare e la campagna si fondono in un'esperienza senza pari, immersa tra i meravigliosi ulivi e tra lussureggianti vialetti, Tenuta Lama Gorga si offre come una deliziosa oasi di sapori e costumi, in cui la passione per la tradizione e l'accoglienza si fondono per creare un'atmosfera unica all'insegna del buon gusto e dell'eleganza.Il ristorante è un inno ai sensi, un connubio perfetto tra l'eleganza rustica e la bellezza naturale della Puglia. L'ampia sala interna accoglie gli ospiti con i suoi soffitti impreziositi da travi in legno, infondendo un calore avvolgente grazie ai colori che dipingono le pareti. Le vetrate abbracciano la sala, permettendo a chiunque di godere della vista mozzafiato dell'area verde circostante, un autentico spettacolo di colori e profumi.La cucina di Tenuta Lama Gorga è una celebrazione della ricchezza culinaria pugliese, guidata dal talento e dall'esperienza dei cuochi. Dai frutti generosi del mare ai tagli pregiati di carne, ogni piatto racconta una storia di sapori autentici e di ingredienti locali. E per gli amanti della pizza, il forno a legna sforna variegate creazioni, dando agli ospiti la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di opzioni.Accanto a queste delizie, ad accompagnare i pasti ci sarà un'ampia selezione di vini tipici del territorio, curata con attenzione per esaltare i sapori e regalare un'esperienza gastronomica completa.Gli ampi spazi coperti e all'aperto di Tenuta Lama Gorga rispondono alle esigenze di ogni tipo di evento, permettendo agli ospiti di immergersi completamente nell'atmosfera magica della Puglia. Tenuta Lama Gorga diventa, così, il palcoscenico perfetto per ogni occasione speciale, dove la bellezza della location si unisce alla raffinatezza della cucina locale.Per maggiori informazioniStrada Provinciale, 13, 76125 Trani BTTelefono: 0883 401003 Sito web: https://www.tenutalamagorga.it/ Facebook: https://www.facebook.com/tenutalamagorgatrani