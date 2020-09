Successo McLaren al GP d'Italia, "bagno" di gioia per il barlettano Luigi de Martino Norante

Proud of the result today but also proud of my bet with our Trackside Aero paying off! #ItalianGP pic.twitter.com/lzze6c8AQT — Randy (@randysingh86) September 6, 2020

Un secondo posto avvincente per Carlos Sainz a bordo della McLaren oggi nel Gran Premio di Monza. Ma ciò che ha catturato la nostra attenzione non è stata la cronaca della gara di oggi, ma ciò che è accaduto nei box McLaren al termine della competizione. A causa di una non ben precisata scommessa persa con i colleghi dello staff tecnico della scuderia britannica, il giovane barlettano Luigi de Martino Norante, ingegnere aerodinamico della McLaren Racing, ha dovuto fare letteralmente un "bagno" in una vasca arancione con tanto di paparella di gomma con su scritto Sainz.Pare che a organizzare il tutto sia stato Randy Singh, responsabile della race strategy in casa McLaren. Forse non si saprà mai quali sono stati i termini della scommessa, ma le immagini del bravissimo ingegnere di Barletta hanno fatto il giro dei social.Un applauso alla McLaren per la grande prestazione in competizione, e al nostro concittadino Luigi, cervello barlettano all'estero.