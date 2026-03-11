Circolo Tennis Hugo Simmen Barletta
Attualità

Successi e promozioni per il Circolo Tennis Hugo Simmen: Barletta pronta al torneo ATP

L'incontro tra il sindaco Cannito, Savino Lapalombella e Raffaello Strignano

Barletta - mercoledì 11 marzo 2026 11.52 Comunicato Stampa
I successi del Circolo Tennis Hugo Simmen di Barletta e l'ormai imminente avvio del prestigioso torneo ATP sono stati al centro di un incontro tra il Sindaco Cosimo Cannito, il Presidente del Circolo Savino Lapalombella e il Direttore sportivo Raffaello Strignano. I risultati sul campo parlano chiaro. Il Simmen si è qualificato al quarto posto nella classifica generale in Italia, al secondo posto tra i Circoli del Sud Italia e al primo posto in Puglia.

In particolare la squadra di Serie B1 ha conquistato la promozione in Serie A2, quella di Serie C è salita in B2, la squadra di Serie D è stata promossa in Serie C. La formazione di padel è passata dalla D alla C. E', inoltre, in pieno fermento l'attività l'avvio del torneo ATP che aprirà ufficialmente i battenti il 31marzo.

«Devo esprimere – ha dichiarato il Sindaco Cannito - il mio elogio personale e a nome della Città ai responsabili e allo staff tecnico del Circolo Tennis Hugo Simmen per i notevoli successi che stanno ottenendo in questa stagione agonistica a dimostrazione del lavoro serio e competente che svolgono in termini di programmazione e organizzazione. Ancora una volta il Circolo conferma il proprio ruolo di eccellenza nella formazione dei giovani portando, nel contempo, l'immagine di Barletta alla ribalta nazionale con risultati di assoluto rilievo come sicuramente sarà confermato dall'ormai prossimo torneo ATP che anche quest'anno attirerà in città appassionati di provenienza internazionale.»
  • tennis
  • Circolo Tennis "Hugo Simmen"
