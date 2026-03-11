Successi e promozioni per il Circolo Tennis Hugo Simmen: Barletta pronta al torneo ATP

I successi dele l'ormai imminente avvio del prestigiososono stati al centro di un incontro tra il Sindaco, il Presidente del Circoloe il Direttore sportivo. I risultati sul campo parlano chiaro. Il Simmen si è qualificato al, al secondo posto tra i Circoli del Sud Italia e al primo posto in Puglia.In particolare la squadra di Serie B1 ha conquistato la promozione in Serie A2, quella di Serie C è salita in B2, la squadra di Serie D è stata promossa in Serie C. La formazione di padel è passata dalla D alla C. E', inoltre, in pieno fermento l'attività l'avvio del torneo ATP che aprirà ufficialmente i battenti il 31marzo.«Devo esprimere – ha dichiarato il- il mio elogio personale e a nome della Città ai responsabili e allo staff tecnico del Circolo Tennis Hugo Simmen per i notevoli successi che stanno ottenendo in questa stagione agonistica a dimostrazione del lavoro serio e competente che svolgono in termini di programmazione e organizzazione. Ancora una volta il Circolo conferma il proprio ruolo di eccellenza nella formazione dei giovani portando, nel contempo, l'immagine di Barletta alla ribalta nazionale con risultati di assoluto rilievo come sicuramente sarà confermato dall'ormai prossimo torneo ATP che anche quest'anno attirerà in città appassionati di provenienza internazionale.»