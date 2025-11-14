Studio dentistico abusivo in centro a Barletta, scattano gli arresti domiciliari

Il G.i.p. del Tribunale di Trani – che ha integralmente accolto la richiesta della Procura della Repubblica – ha disposto la custodia cautelare agliE' stato disposto anche il, comprendendo apparecchiature odontoiatriche e farmaci.La misura è stata eseguita dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Barletta Andria Trani che, sotto la direzione della Procura di Trani, hanno sviluppato un'approfondita indagine che ha portato all'emissione degli odierni provvedimenti cautelari.Nel corso delle indagini si è scoperto cheEra accaduto qualche anno fa in Abruzzo.L'odierna attività costituisce l'epilogo di un'indagine di iniziativa del Gruppo Barletta, grazie alla quale è stato possibile scoprire e bloccare il presunto dentista che, senza possedere alcun titolo abilitativo o iscrizione all'albo professionale, da tempo riceveva pazienti, eseguiva visite e prestazioni odontoiatriche nonché interventi di implantologiaDalle prime verifiche dei Finanzieri è emerso che l'uomo, promuovendo un servizio di "turismo odontoiatrico" in Serbia e Romania, effettuava prestazioni specialistiche all'estero - ma anche in Italia - a tariffe notevolmente inferiori rispetto ai professionisti abilitati.In merito, appare opportuno ricordare che in Italia, per l'esercizio dell'attività medica di chirurgia orale avanzata e implantare, è richiesta specifica abilitazione e iscrizione all'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, mentre l'avviamento di uno studio medico è subordinato all'autorizzazione del Sindaco, previo parere sanitario dell'ASL; tutti titoli autorizzatori di cui il soggetto oggi arrestato era sprovvisto. Pertanto, tutti gli interventi eseguiti in Italia sono stati effettuati in maniera totalmente abusiva, generando peraltro redditi di natura illecita.L'uomo, indagato per esercizio abusivo della professione sanitaria, rischia una condanna fino a tre anni di reclusione, oltre a una pesante multa. Sono in corso ulteriori accertamenti per quantificare i compensi illecitamente percepiti e sottratti a tassazione e delineare eventuali ulteriori responsabilità penali o coinvolgimenti di altre persone.L'attività, eseguita dalla Guardia di Finanza sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Trani, conferma l'azione del Corpo a tutela della sicurezza economico-finanziaria del Paese, a contrasto di ogni forma di illegalità nel mercato dei servizi, come in questo caso, che altera sia una corretta concorrenza tra gli operatori di settore, sia i diritti dei consumatori/pazienti. Le conseguenze di tali pratiche abusive comportano, peraltro, l'alimentazione di circuiti sommersi del lavoro, l'evasione fiscale e il riciclaggio di redditi di provenienza illecita, ma soprattutto il danneggiamento di professionisti concorrenti onesti e il rischio della salute degli utenti finali.È necessario ricordare che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità dell'indagato sarà definitivamente accertata solo in caso di emissione di una sentenza irrevocabile di condanna.