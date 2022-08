Strade, gli autovelox attivi per il rientro dalle ferie

Azioni mirate come deterrente per l'alta velocità

Elenco autovelox Documento PDF

La Polizia di Stato rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità.Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. E' importante infatti tenere la velocità sotto controllo. L'elenco degli autovelox è aggiornato settimanalmente.Quelli che pubblichiamo sono gli autovelox presenti nella settimana che va da lunedì 22 agosto 2022 a domenica 28 agosto 2022.Il documento è in allegato.