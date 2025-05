Strada per Sergio Ramelli, il Pd Puglia: «No a scelta divisiva, Barletta è città antifascista»

«Il 13 maggio è stato convocato il Consiglio Comunale di Barletta con la proposta di intitolare una via cittadina a Sergio Ramelli, giovane militante del Fronte della Gioventù – organizzazione neofascista – ucciso nel 1975 da esponenti dell'estrema sinistra. Pur condannando fermamente l'omicidio di Ramelli, che fu un atto barbaro e inaccettabile, riteniamo che la decisione dell'Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Cosimo Cannito e dal Presidente del Consiglio Comunale Marcello Lanotte, rappresenti una grave forzatura morale e politica». Così il segretario regionale del Pd Domenico De Santis e la responsabile diritti Shady Alizadeh.A distanza di 50 anni, anche come generazione cresciuta dopo la Guerra Fredda, abbiamo preso le distanze da qualunque forma di violenza. Ma la condanna della violenza non può e non deve trasformarsi in una celebrazione unilaterale che esclude dal racconto storico le responsabilità e le atrocità del fascismo, durante la guerra, nel dopoguerra e negli anni successivi.«Barletta è una città decorata con la Medaglia d'Oro al Merito Civile e Militare per la sua Resistenza al nazifascismo. Non possiamo accettare che questa eredità venga tradita. Non possiamo dimenticare l'eccidio nazifascista che costò la vita a 11 vigili urbani, un netturbino e della piccola Rosaria Cannito, colpita dalla rappresaglia nemica a soli 11 anni. Intitolare una via a Ramelli senza avviare un autentico percorso di riflessione e verità condivisa, significa scegliere di fare dei soli caduti neofascisti dei "martiri", eludendo ogni confronto serio con il passato. È una scorciatoia che tradisce la necessità di affrontare la storia in modo onesto e complesso, e che tenta di affrancare l'eredità politica della destra dalle responsabilità del fascismo.Il rischio evidente è quello di alimentare una retorica identitaria e nostalgica, che trova oggi spazio e legittimazione anche nelle istituzioni. Mentre si chiede moderazione per il 25 aprile, si chiudono entrambi gli occhi davanti ai raduni neofascisti di Dongo e Milano. Ribadiamo la nostra ferma opposizione a questa scelta divisiva. La memoria di quegli anni bui non può essere affidata a una singola figura, né trasformata in uno strumento di battaglia politica.Chiediamo all'Amministrazione di ritirare questa proposta e ricordarsi che Barletta è città Antifascista e dei barlettani sono stati uccisi in una strage dal regime fascista».