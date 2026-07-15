stazione canosa
stazione canosa
Cronaca

Tratta ferroviaria Barletta-Spinazzola isolata. Pendolari chiedono: «Riaprire la stazione di Canosa»

E' il grido d'allarme lanciato dal concittadino Davide Maria Boccaccio

Barletta - mercoledì 15 luglio 2026 14.27
Una petizione, lanciata online da un pendolare, che chiama in causa Regione Puglia e RFI, Rete Ferroviaria Italiana, al fine di spezzare l'isolamento della tratta ferroviaria Barletta-Spinazzola e provvedere alla riapertura della Stazione di Canosa di Puglia. E' questa la richiesta di Davide Maria Boccaccio, concittadino che sui social si è fatto portavoce di un'annosa problematica che, purtroppo, interessa la città ofantina dal lontano 2022.

«La situazione della nostra mobilità ha superato ogni limite di decenza, occorre rompere il silenzio! I treni - spiega Boccaccio - sono sospesi dal 2022 per "lavori di ammodernamento ed elettrificazione" che sembrano dimenticati da tutti. Siamo condannati da anni a bus sostitutivi eterni, con orari indecenti, insufficienti e perennemente in ritardo. La Stazione di Canosa, un pezzo della nostra storia, è ridotta a un guscio vuoto e degradato. Mentre in altre zone della Puglia ci sono stazioni moderne ed efficienti, noi cittadini e pendolari di Canosa e dell'entroterra veniamo trattati come utenti di Serie B. Ho inviato una formale segnalazione e richiesta di intervento urgente alle principali associazioni dei consumatori della Regione. Chiediamo e pretendano da RFI un cronoprogramma reale, serio e tassativo per la riapertura dei binari e la ristrutturazione della nostra stazione. Vi prego di prendere a cuore questa battaglia! Dedicate uno spazio a questo scandalo che isola la nostra città. Cosa chiedo a voi cittadini, studenti e lavoratori? Fatevi sentire e raccontate i vostri disagi quotidiani con i bus ma, soprattutto, firmate la petizione popolare. Aiutiamo Canosa a non restare isolata. Il link della petizione: https://c.org/TJdRSd4m9k».
  • Stazione ferroviaria
Altri contenuti a tema
Cambia volto l’area l'ex stazione marittima di Barletta: al via i lavori di riqualificazione La città Cambia volto l’area l'ex stazione marittima di Barletta: al via i lavori di riqualificazione Da oggi parte il progetto “Darsena pescatori e borgo marinaro”
Inaugurata la mostra permanente ferroviaria intitolata a Riccardo Lotti Associazioni Inaugurata la mostra permanente ferroviaria intitolata a Riccardo Lotti L’esposizione nella sede del Dopolavoro ferroviario
Rissa nei pressi della stazione di Barletta, tre arresti Rissa nei pressi della stazione di Barletta, tre arresti Lo rende noto lo SNAP - Sindacato Nazionale Appartenenti Polizia
Disabilità, anche Barletta tra le stazioni del Circuito Sala Blu di Rete Ferroviaria Italiana Attualità Disabilità, anche Barletta tra le stazioni del Circuito Sala Blu di Rete Ferroviaria Italiana Il servizio garantisce assistenza gratuita alle persone disabili e a ridotta mobilità
Italia Viva Bat sul potenziamento della ferrovia Barletta-Spinazzola Politica Italia Viva Bat sul potenziamento della ferrovia Barletta-Spinazzola La nota del presidente provinciale Ruggiero Crudele
Nella stazione Bari Nord di Barletta una targa per ricordare le vittime dell'incidente ferroviario Politica Nella stazione Bari Nord di Barletta una targa per ricordare le vittime dell'incidente ferroviario Il consigliere Mennea ringrazia il sindaco Cannito
1 Manovra errata di una betoniera, abbattuto palo della luce in piazza Conteduca Manovra errata di una betoniera, abbattuto palo della luce in piazza Conteduca Nessun danno a cose o persone
1 Ruba bagaglio a una turista straniera, bloccato nella stazione di Barletta Ruba bagaglio a una turista straniera, bloccato nella stazione di Barletta Interviene la Polfer: misura cautelare in carcere a carico di un cittadino straniero, irregolare sul territorio nazionale
Barletta sul tetto d’Italia: l' A.S.D. "Non Solo Latino " conquista il titolo italiano nel Latin Coreografico
15 luglio 2026 Barletta sul tetto d’Italia: l' A.S.D. "Non Solo Latino" conquista il titolo italiano nel Latin Coreografico
Canale H, Lista Emiliano sindaco di Puglia: «Da Cannito tanta superficialità»
15 luglio 2026 Canale H, Lista Emiliano sindaco di Puglia: «Da Cannito tanta superficialità»
Questione Lidl, Italia Nostra: «Scongiurato uno sfregio insanabile alla città di Barletta»
15 luglio 2026 Questione Lidl, Italia Nostra: «Scongiurato uno sfregio insanabile alla città di Barletta»
A Barletta Stupor Mundi+ Abbattiamo le barriere: oggi il primo appuntamento
15 luglio 2026 A Barletta Stupor Mundi+ Abbattiamo le barriere: oggi il primo appuntamento
Ripristino del manto stradale a Barletta: divieto di sosta in alcune vie cittadine
15 luglio 2026 Ripristino del manto stradale a Barletta: divieto di sosta in alcune vie cittadine
In arrivo a Barletta la quinta edizione del South International Film Festival
15 luglio 2026 In arrivo a Barletta la quinta edizione del South International Film Festival
Operazione Aria Pulita: «Barletta non può permettersi di perdere nemmeno un gesto d'amore verso la città»
15 luglio 2026 Operazione Aria Pulita: «Barletta non può permettersi di perdere nemmeno un gesto d'amore verso la città»
Il progetto STEP porta “Azzurro - Storie di Mare” nei luoghi simbolo della Puglia Imperiale
15 luglio 2026 Il progetto STEP porta “Azzurro - Storie di Mare” nei luoghi simbolo della Puglia Imperiale
Tra arte e rivoluzione: arriva a Barletta la mostra “Warhol vs Bansky”
15 luglio 2026 Tra arte e rivoluzione: arriva a Barletta la mostra “Warhol vs Bansky”
Festa Patronale, M5S: «Questa formula non funziona più»
15 luglio 2026 Festa Patronale, M5S: «Questa formula non funziona più»
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.