Stazione di Barletta
Stazione di Barletta
Attualità

Disabilità, anche Barletta tra le stazioni del Circuito Sala Blu di Rete Ferroviaria Italiana

Il servizio garantisce assistenza gratuita alle persone disabili e a ridotta mobilità

Barletta - martedì 26 agosto 2025 Comunicato Stampa
Con Polignano a Mare e Giovinazzo salgono a diciotto le stazioni pugliesi inserite nel Circuito Sala Blu di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane).

Il servizio garantisce assistenza gratuita alle persone disabili e a ridotta mobilità attraverso l'ausilio di operatori nella fase di salita o discesa dal treno e nel percorso compreso fra la banchina e l'area biglietteria della stazione.

Il circuito Sala Blu è costituito da 16 Sale con sede nelle principali stazioni italiane e disponibile in più di 360 scali ferroviari. In Puglia il servizio è attivo a Bari Centrale, Bari Santo Spirito, Bari Torre a Mare, Barletta, Bisceglie, Brindisi, Foggia, Giovinazzo, Grottaglie, Lecce, Mola di Bari, Molfetta, Monopoli, Ostuni, Polignano a Mare, San Severo, Taranto e Trani.

Nel 2024 sono state circa 27mila le persone assistite dal servizio Sala Blu in Puglia e oltre 13mila nel primo semestre del 2025.
  • Stazione ferroviaria
  • RFI
