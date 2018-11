Stabilizzazione lavoratori Asl BT, «oggi è il momento di esultare»

"Oggi la giornata si è aperta con una bellissima notizia: stamattina 103 dipendenti della Asl Bat fino ad oggi precari, firmano la loro assunzione a tempo indeterminato". E' il commento a caldo raccolto dal consigliere regionale e capogruppo della Lista Emiliano Sindaco di Puglia, il notaio Sabino Zinni, stamane a Trani, nel momento della sottoscrizione dell'assunzione dei 103 lavoratori."È una vittoria e una soddisfazione non solo per loro, per cui sono felicissimo, ma anche per un modo di fare politica basato sull'impegno quotidiano a risolvere i problemi delle persone, più che la politica delle sparate altisonanti e del continuo sciacallaggio. C'è chi è fatto così, esulta a risultato ottenuto e non al momento dell'annuncio dell'intenzione di fare qualcosa. Oggi è il momento di esultare".