"Apprendo con grande piacere che è arrivato un momento atteso ormai da tempo da tutta la cittadinanza: l'apertura del sottovia Einaudi. Un risultato storico per la città, ottenuto finalmente dopo mille vicissitudini anche grazie al mio impegno da presidente della commissione lavori pubblici". Commenta così il candidato sindaco di Barletta per la Legala notizia dell'apertura del sottovia Einaudi prevista per l'1 maggio ed arrivata dopo una lunga serie di vicissitudini seguite dallo stesso Basile sempre in prima persona nel corso degli ultimi cinque anni."Innumerevoli interrogazioni consiliari, riunioni monotematiche della commissione come quella dell'ottobre 2015 decisiva per sbloccare una situazione che vedeva il cantiere bloccato ormai da mesi a causa di problematiche relative ai sottoservizi e tanto tanto impegno ho profuso insieme agli amici e colleghi della commissione per arrivare al raggiungimento di questo risultato. Ora, finalmente, dopo che la situazione sembrava essersi nuovamente bloccata si arriva alla realizzazione di un obiettivo imprescindibile per la città, un primo passo verso la soppressione di tutti i passaggi a livello". A tal proposito Basile ricorda che: "L'apertura del sottopassaggio di via Einaudi è propedeutica all'inizio dei lavori per la soppressione dei passaggi a livello di via Milano, via Vittorio Veneto e via Andria, opere necessarie ad una migliore viabilità per la nostra città, obiettivo primario del mio programma di governo".