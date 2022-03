Solidarietà Ucraina, attivato un centro di raccolta a Barletta

"Dopo aver perfezionato i contatti siamo in grado di attivare un centro di raccolta presso la sede dell'Ambulatorio popolare di Barletta - OdV in Via Manfredi n. 7, operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 17:00 alle 19:00". Così anche Barletta si mobilità per dare un segno tangibile di solidarietà al popolo ucraino.Di seguito il messaggio condiviso dall'Ambulatorio popolare: "Si richiedono solo i beni di seguito elencati, escludendo per il momento abbigliamento e coperte:- cibo a lunga conservazione:- cibo per bambini a lunga conservazione- pannolini- assorbenti per donne- tamponi e lacci emostatici- polvere emostatica- bende occlusive- antinfiammatori- antidolorifici- aghi per decompressione toracica- siringhe- flebo- pomate per ustioni- teli porta feriti- tubi nasotrachealiServono anche scatole per gli imballaggi.I beni raccolti verranno progressivamente trasportati a Bari per lo stoccaggio che verrà curato dall'Associazione Italo Ucraina di Puglia e Basilicata. Da Bari poi ripartiranno per giungere, dopo altre tappe intermedie, In Ucraina ed essere distribuiti alla popolazione.Fate presto, facciamo presto. Nessuno resti indietro".