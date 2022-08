Sogni nelle notti di mezza estate: l'appuntamento a Barletta

dalle ore 18:00, la cooperativa PUGLIA SOCIAL CLUB, in collaborazione con ArtTurism, vi attendono nella città di Bisceglie per scoprire tutti i tesori presenti nel suo centro storico. Il percorso guidato si conclude con la visita di Casa Museo Giuliani ed una degustazione finale;

dalle ore 21:00, l'appuntamento è fissato nel borgo di Minervino Murge, anche detto il balcone di Puglia per i suoi affacci e scorci mozzafiato, con la "Cena spettacolo dei 20th Century Band" nella terrazza panoramica del "Beveroni Jazzin' Club".

gratuitamente

Giunge alla XVIII edizione la manifestazionepromossa dallache quest'anno propone un ricco programma di appuntamenti tra passeggiate nell'Alta Murgia con degustazione di olio extravergine di oliva e prodotti tipici, aperitivi al tramonto, cene sotto le stelle, musica dal vivo, dj set e visite guidate. Un programma variegato che potrà saziare tutti palati presentato ieri al pubblico e alla stampa nella suggestiva cornice della città di Trani.Alla presentazione sono intervenuti il Presidente della Strada dell'Olio Extravergine Castel del Monte, Nunzio Liso, la consigliera regionale, Debora Ciliento, l'assessore al Turismo e Marketing territoriale del Comune di Andria, Cesareo Troia, e l'assessore allo Sviluppo Economico della Città di Trani, Leo Amoruso e la referente dell'iniziativa "Sogni nelle Notti di Mezza Estate", Angela Ciciriello. Il Presidente ha confermato che anche quest'anno la Strada è pronta ad accogliere il pubblico di visitatori e di cultori del buon vivere per condividere giornate di autentica delizia ed ha ha ringraziato la regione per il sostegno ricevuto per questa XVIII edizione che sicuramente sta avendo uno slancio, in termini di comunicazione, maggiore rispetto agli anni precedenti.La consigliera Ciliento ha confermato l'importanza di tali manifestazione mirate alla valorizzazione del patrimonio oleario e turistico e di quanto la regione sia propensa ad investire su progettualità come queste.L'assessore Cesareo Troia ha sottolineato l'importanza della Strada dell'Olio Extravergine di Oliva come realtà atta a stimolare processi di crescita dei flussi turistici in visita nelle aziende agroalimentari del nostro territorio.L'assessore Leo Amoruso ha parlato del valore dell'offerta turistica in senso lato, inglobando anche gli intrattenimenti ed eventi che un territorio può offrire, da abbinare all'offerta culturale maggiormente sviluppata grazie alla presenza di beni artistici qui presenti, e di quanto sia fondamentale l'accoglienza turistica e la formazione di figure professionali da impiegare nel settore turistico. Angela Ciciriello, in qualità di referente dell'iniziativa per la Strada dell'Olio extravergine Castel del Monte ha ringraziato la Strada ed il presidente Nunzio Liso per la fiducia accordatagli ed ha parlato di quanto il turismo enogastronomico sia in crescita nella regione Puglia, dell'importanza del connubio olio-turismo e della bellezza di queste iniziative realizzate nelle calde sere d'estate menzionandone alcune e ricordando anche del contest fotografico "Scatti d'Olio" al quale è possibile partecipare gratuitamente candidandosi ad una delle categorie in concorso.Entrando nel vivo della rassegna di appuntamenti, il primo invito a cena è quello di "Tenuta Cefalicchio", storica azienda dell'agro canosino che, alle ore 21:00, apre le sue porte per unaIl weekend proseguecon le attività di PESCATURISMO a bordo del "Peschereccio Marilena", con partenza dal porto di Trani alle ore 9.00 per una passeggiata lungo la costa Trani-Bisceglie, a seguire battuta di pesca, pranzo a bordo, musica, bagno al largo, estrazione del vincitore del pescato del giorno. Rientro previsto per le ore 17:00.nella località balneare di Barletta, presso il "Maadhoo", l'azienda agricola "Agrimaggiore" organizza, alle ore 19:00": aperitivo al tramonto con vini e prodotti a base di extravergine di oliva.Dal mare alla murgia con la "organizzata dalla masseria "Torre di Nebbia" nell'incantevole scenario murgiano per la vigilia di Ferragosto. La serata delcomincia alle ore 20.30 e si conclude con djset.si torna nella suggestiva cornice tranese: la, in collaborazione con ArtTurism, vi aspettano alle ore 18:00 con l'iniziativa "Il canto degli ulivi" - Laboratorio sensoriale di olio extravergine di oliva delle aziende "Oro di Trani" e "Liso", reading di poesie, mostra fotografica., dalle ore 18:00la cooperativa "PUGLIA SOCIAL CLUB, in collaborazione con ArtTurism e Fonazione ITS Agroalimentare Puglia propone l'iniziativa "Castel del Monte al tramonto": passeggiata alla scoperta del maniero federiciano con trekking alle pendici del sito Unesco verso la sede della Fondazione Bonomo ricerca per l'Agricoltura dove sarà allestita una mostra pomologica e si terrà un laboratorio sensoriale di frutti antichi della biodiversità pugliese.Ripartono subito dopo il weekend le attività in programma:, dalle ore 18:00, visita guidata della chiesa rupestre di Santa Croce, passeggiata nel centro storico andriese con degustazione finale e reading a cura dell'associazione "Carsica" che si terranno nell'accogliente location di "Pane e Pomodoro".alle ore 19:00, si terrà invece, nella suggestiva cornice del ristorante "Cucromia" di Andria, la tanto attesadella VII edizione del, curato della "Strada dell'olio extravergine Castel del Monte"., doppio appuntamento:Un tuffo nella storia antica vi attende nella città di Canosa dove, la "Fondazione Archeologica Canosina" e la "Renato Tango",dalle ore 19:00, propongono unvisita guidata del Parco Archeologico di San Leucio con degustazione di olio extravergine di oliva.Nella stessa giornata di, la cooperativa di lavorazione prodotti agricoli "TERRA MAIORUM" di Corato organizza, pressa la sua sede, la "con visita del frantoio oleario e stand di degustazione di prodotti tipici a base di extravergine di oliva.Il programma si concludecon l'iniziativacurata dalla cooperativa "PUGLIA SOCIAL CLUB" e "ArtTurism": dalle ore 18.00 visita guidata del sito Unesco Castel del Monte; Trekking ai piedi del maniero federiciano verso azienda agricola con degustazione di miele e formaggi.È possibile partecipare al concorsoinviando la/e foto a: comunicazione@stradaoliocasteldelmonte.it o alla pagina Fb Strada dell'olio Extravergine Castel del Monte . Le foto devono valorizzare l'extravergine, la sua pianta, i suoi frutti, le sue declinazioni in cucina ed il patrimonio artistico-culturale dei territori della Strada dell'Olio Extravergine Castel del Monte. Scatta dove vuoi. Consulta il regolamento alla pagina Fb ufficiale o visita il sito www.stradaoliocasteldelmonte.it Il concorso è organizzato in collaborazione con ArtTurism.Per info contattare l'Associazione Strada dell'Olio Extravergine Castel del Monte, email: info@stradaoliocasteldelmonte.it , referente iniziativa Angela Ciciriello 392/6948919. Sul sito www.stradaoliocasteldelmonte.it è disponibile il programma degli appuntamenti oltre che sul canale Facebook alla pagina Strada dell'olio Extravergine Castel del Monte.​