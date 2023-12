TEDxBarlettaSalon, tutto pronto per il nuovo appuntamento

Tutto pronto per il, l'evento che ha come obiettivo quello di diffondere idee di valore e che vede coinvolte numerose personalità di successo che, nei loro speech, analizzano e dibattono su tematiche di attualità con l'intento comune di scuotere la coscienza del pubblico presente. A ciò si aggiungono esibizioni artistiche e momenti di networking.La differenza rispetto al format tradizionale riguarda due caratteristiche principali: la durata, in quanto è più breve del solito, e la possibilità di interagire direttamente con gli speaker.L'appuntamento è per questa sera, nella location di, come il titolo dell'omonimo e splendido film di Richard Linklater: si tratta di un invito ad un viaggio, la scoperta del senso profondo di ogni partenza. Quell'emozione a metà tra le farfalle nello stomaco e la paura dell'ignoto prima di un'avventura che stiamo per intraprendere, ma di cui non sappiamo nulla.Sul palco del primo TEDxBarlettaSalon 2023: Lizia Dagostino, psicologa dell'organizzazione specializzata in analisi transazionale. Segue percorsi formativi incentrati sulle dinamiche relazionali, interazioni di gruppo, sul pensiero della differenza, sui processi di trasformazione psicologica personale e aziendale. "Il tempo può iniziare per condividere e riflettere, per ricordare e modificare, per sperimentare il divenire come fine e come strumento": questa la traiettoria che traccerà attraverso il suo speech.Seguirà Antonio Napoletano: insegnante, esperto di filosofia della scienza e tecnologia. Sostenitore dell'inclusione scolastica, abbraccia la diversità come chiave per il successo educativo. Crede che i meme siano una metodologia didattica vera e propria e un colpo di .gif alla volta vorrebbe cambiare lo status quo dell'istruzione.Non mancherà la musica con la performance di Paolo Dinuzzi e Raffaella Distaso. Il progetto "Bell' Assè" nasce dall'esperienza, svolta in tutta Europa, del bassista-compositore barlettano Dinuzzi, incentrata sulla ricerca espressiva in campo musicale, con l'utilizzo del dialetto come forma poetica. I racconti si fondono con le canzoni, immortalando delle istantanee di vita, bozzetti, schizzi, di una tradizione orale, che questo progetto vorrebbe valorizzare e nobilitare.Oltre al format tradizionale dei talk, seguito dalle esibizioni artistiche, il team del TEDxBarletta ha introdotto un elemento che saprà coinvolgere tutti i presenti. "Abbiamo voluto dedicare uno spazio della serata all'open mic: un momento in cui chiunque possa esprimersi liberamente e proporre una riflessione sulle tematiche introdotte dagli ospiti – conclude spiega Adriano Del Re, team Project Management del TEDxBarletta". L'obiettivo che il progetto TEDxSalon persegue è la divulgazione di idee ed esperienze di vita che meritano di essere raccontate. Lo stesso principio che ha accompagnato lo scorso maggio il TEDx Barletta, nell'ambito del circuito statunitense nato nel 1984 nella Silicon Valley con l'acronimo TED, Technology Entertainment Design.Come già accennato, "Prima dell'Alba. Atto l" è solo l'inizio di una serie di eventi targati TEDxBarlettaSalon. Sarà un percorso tematico che accompagnerà la community alla scoperta del focus scelto per il prossimo main event.