Secondo "memorial" per Ruggiero Napoletano, il calciatore barlettano morto nel 2018 a 15 anni

Si chiamava Ruggiero Napoletano, ma per tutti era semplicemente "Cerino". Era una giovanissima promessa del calcio barlettano, attaccante presso la scuola calcio Medaglie D'Oro Barletta, che a 15 anni è venuto improvvisamente a mancare in una fredda serata di dicembre 2018.Da allora il suo ricordo è diventato una firma indelebile nella mente di tutte le persone che gravitano nel mondo del calcio giovanile a Barletta, ancor di più per chi fa parte della sua società storica, le Medaglie D'Oro, per la quale ha militato come calciatore sin dalla più tenera età. E così, da parte della società in questione e della sua famiglia è nata l'idea di un memorial per ricordare "Cerino" facendo ciò che lui più amava fare: giocare a calcio e divertirsi con i suoi compagni di squadra.Nel dicembre 2019, ad un anno dal tragico evento, la prima edizione, vinta dai ragazzi dell'under-17 del Monopoli Calcio, in gran parte classe 2003 e quindi coetanei di Ruggiero. Nel dicembre 2020, causa emergenza COVID-19, la seconda edizione non si è svolta, ma l'appuntamento non è stato mai messo in discussione, bensì solo rinviato; così, solo qualche mese dopo, il "Memorial Ruggiero Napoletano" vedrà la luce per la seconda volta.L'impianto che ospiterà l' evento sarà il Manzi-Chiapulin di Barletta, arena in cui Ruggierino è nato e cresciuto come calciatore, e le giornate interessate saranno quelle tra mercoledì 30 giugno e domenica 4 Luglio. Mercoledì 30 giugno, giovedì 1 e venerdì 2 luglio, dalle ore 16:00 alle 20:00 ci saranno rispettivamente la prima, la seconda e la terza giornata della fase a gironi, sabato 3 luglio alle ore 16:30 e 17:30 ci sarà il calcio d'inizio delle due semifinali, mentre domenica 4 Luglio alle ore 9:30 la finalissima, nell'unica giornata in cui il torneo sarà giocato in mattinata.L'evento è stato organizzato dalla scuola calcio "Medaglie D'Oro Barletta" ed è patrocinato da Comune di Barletta e FIGC Puglia con la partecipazione dell'AIDO Gruppo Comunale Barletta. Otto le squadre partecipanti, invitate scegliendo tra le migliori selezioni della Puglia, tutte con i ragazzi della rispettiva under-17 di questa stagione: oltre alla selezione di casa, le Medaglie D'Oro, ci sono i campioni in carica del Monopoli, Bisceglie, Unione Calcio Bisceglie, Fidelis Andria, Foggia, Bitonto e Bari.L'obiettivo perseguito da parte della società sportiva organizzatrice dell'evento è quello, ovviamente, di ricordare "Cerino" nella maniera migliore possibile. Inoltre in alcune squadre "avversarie" ci sono ragazzi che in passato sono stati compagni di squadra di "Cerino" e hanno condiviso con lui tantissime partite, gioie e dolori.