Scommegna lancia la sua coalizione: «Partiamo da qui per la nostra Barletta»

Partito Democratico

Scommegna Sindaco - Movimento civico

Partito Socialista Italiano

CON Barletta

Cantiere Puglia per Emiliano

Emiliano sindaco di Puglia

Barletta Popolare

Senso Civico per Barletta

Riformisti e Progressisti

Articolo Uno

6 foto Presentazione coalizione Santa Scommegna

Social Video 3 minuti La candidata sindaco Santa Scommegna presenta la sua coalizione

Sicurezza, ambiente, mobilità sostenibile e riqualificazione. Sono questi i temi lanciati dalla candidata sindacoper la campagna elettorale ormai pienamente in corso. Ieri sera, nella piazzetta di via Paniere del Sabato in Piazza Plebiscito, circondata da sostenitori e simpatizzanti, ha ufficialmente presentato al pubblico la propria coalizione.A sostenere la candidata, ex dirigente comunale, espressione di una coalizione di centrosinistra, ci sono:«Partiamo da qui per la nostra Barletta. Non c'è tempo da perdere - sono state le parole di Scommegna - Insieme alla mia coalizione siamo pronti per metterci al lavoro. Sarà un percorso condiviso, perché la nostra città ha bisogno del contributo di tutti».La serata è stata l'occasione per presentarsi alla cittadinanza al fianco dei principali candidati della coalizione, tra volti noti e giovani proposte. Affrontati anche i punti principali del programma: dal rilancio turistico di Barletta alla riqualificazione urbana della città, con riferimenti al PUG e ai finanziamenti del PNRR, poi mobilità sostenibile, parcheggi e trasporto pubblico, e problematiche ambientali.