Scippo in via Firenze, intervengono i Carabinieri

Un brutto episodio si è verificato alle 18.30 circa in via Firenze: una signora è stata derubata danon ancora identificati in moto. Sul posto sono intervenuti tempestivamente iche hanno provveduto a raccogliere le informazioni necessarie per riuscire a identificare i due criminali.A divulgare la segnalazione è, già candidato consigliere per Lega Salvini Puglia che commenta così l'accaduto: «Le periferie sono spesso vittime di atti di delinquenza come scippi e furti o sfregi alle auto. Implementare le unità di sorveglianza aiuterebbe ad impedire atti del genere. Solidarietà alla signora derubata ed un invito rivolto a chi di competenza di non sottovalutare la sicurezza per le strade».