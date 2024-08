Rociola e Damato: «Ciclovia tra via Cafiero e Lega Navale, lavori ancora fermi»

«La cittadinanza attende, il tempo passa inesorabile, ma anziché aumentare il desiderio, talvolta ci si sente solo presi in giro. Mentre diverse aree della Città, meritano di essere attenzionate dal mondo politico, per cercare di evidenziare i problemi, e cercare di giungere di comune accordo a delle soluzioni, noi, in quanto forza di minoranza, continuiamo a mantenere alta la nostra attenzione e a distanza di due mesi, a seguito delle "promesse" da parte di questa amministrazione, torniamo a parlare della pista ciclabile di collegamento tra le litoranee di Levante e Ponente». Così il segretario cittadino e il capogruppo in consiglio comunale della lista Emiliano sindaco Puglia, Gennaro Rociola e Antonello Damato.«Dopo un nostro interessamento, il 9 giugno, l'amministrazione annunciava per voce dell'assessora ai lavori pubblici Ricatti, che la fornitura richiesta per i lavori di quella zona sarebbe stata consegnata il 20 luglio e quindi questo faceva anche presumere che subito dopo sarebbero anche partiti i lavori di riqualificazione dell'area. Ad oggi, a un mese di distanza dalla probabile data di inizio lavori, e a 5 mesi dall'annuncio del finanziamento, tutto tace e il nostro "lungomare turistico", ovvero la strada che collega il lungomare di Ponente – con immissione nei pressi dell'ingresso del Porto - a quello di Levante, rimane con una ciclovia senza la benché minima dignità e una strada che seppur rifatta alla prima pioggia si allaga per mancanza di un idoneo scolo dell'acqua. La cittadinanza attende risposte e probabili date di consegna del materiale o di inizio lavori non bastano più. Servono azioni certe e programmazioni ordinate ed efficaci per una riqualificazione totale della Città, dal lungomare, alla periferia!»