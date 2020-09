Rocco Dileo: «Partecipiamo tutti al disegno di una Puglia che non resta a guardare»

Il candidato al Consiglio regionale fa il punto della sua campagna elettorale e invita a non sottovalutare l'importanza del voto

«Un'avventura lunga, ma ricca di soddisfazioni». Racconta così la sua campagna elettorale Rocco Dileo, candidato al Consiglio regionale nella lista "Emiliano sindaco di Puglia".L'invito è a non sottovalutare l'importanza del voto del prossimo 20 e 21 settembre per contribuire tutti ad un «disegno bellissimo – dice Dileo – quello di una Puglia che non resta a guardare».