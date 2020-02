Dieci anni al buio, arriva l'illuminazione in via Luigi Vanvitelli a Barletta

È finalmente illuminata la zona di via Luigi Vanvitelli, al buio da almeno dieci anni a causa di lungaggini burocratiche e problemi che sono stati risolti e di cui l'Amministrazione comunale è venuta a capo, arrivando alla risoluzione di tale annosa carenza che ha creato una grave situazione di disagio e insicurezza ai residenti di quella zona.L'area è quella di via Vanvitelli a ridosso di via Brunelleschi e via Buonarroti, caratterizzata anche dalla presenza di aiuole e aree verdi che sono state ripulite e sottoposte alla necessaria manutenzione. "Risolvere i problemi dei cittadini – ha detto il sindaco Cosimo Cannito – può essere impegnativo, ma questo è il nostro primo compito e dovere, soprattutto in casi come questo, quando un disagio può arrivare a ledere i diritti principali delle persone, come quello di sentirsi al sicuro, grazie anche alla pubblica illuminazione". "Questo – prosegue il sindaco – è un segno di grande attenzione dell'Amministrazione alle periferie, perché siano valorizzate e non vengano abbandonate al degrado. Per questo però chiedo la collaborazione dei residenti affinché ora quei luoghi e quegli spazi verdi non vengano deturpati e sporcati". A tal proposito, si coglie l'occasione per riferire che l'Amministrazione comunale è impegnata in un processo di potenziamento della pubblica illuminazione sul territorio cittadino, a cominciare da viale Marconi, nel tratto compreso fra la chiesa di Santa Maria degli Angeli e la scuola media "Manzoni" e proseguire in via Vittorio Veneto fino al sottopasso e nell'area sul retro dell'ex Pretura; e la zona di Settefrati, compresa fra la chiesa dei Monaci, esclusa via Milano, e piazza Divittorio (esclusa la piazza stessa), quindi via San Francesco D'Assisi, via Milazzo, via Gallo, via Firenze, via Venezia solo per citarne alcune.Per quanto riguarda il quartiere di Medaglie D'Oro, è in corso da parte di Enel Sole, azienda proprietaria degli impianti in quella zona, la manutenzione delle centraline e delle lampade, attività che risolverà parzialmente i disagi lamentati dai residenti. Ma l'obiettivo dell'Amministrazione comunale è garantire una piena efficienza degli impianti di pubblica illuminazione, motivo per cui per il giorno 13 febbraio è stata convocata una conferenza di servizi fra Comune di Barletta ed Enel Sole proprio per affrontare il problema nell'immediato e per il futuro.