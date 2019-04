Sospensione illuminazione in via Veneto e via Andria, domani il ripristino

Il mancato funzionamento è dovuto ai lavori in corso per la soppressione dei passaggi a livello

Il mancato funzionamento della pubblica illuminazione in alcune vie a ridosso della zona di cantiere dei passaggi a livello di via Vittorio Veneto e via Andria, è dovuto ai lavori in corso per la soppressione degli stessi. Tale problema sarà risolto a partire da domani quando sarà ripristinato il servizio di illuminazione delle strade. Ci si scusa con i cittadini e soprattutto con i residenti per i disagi legati a tale intervento.