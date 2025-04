Ritrovato corpo carbonizzato nelle campagne della Bat

È stato ritrovato senza vita nelle campagne tra Canosa di Puglia e Minervino Murge un corpo carbonizzato dal quale non è stato ancora possibile risalire all'identità della vittima. Non si esclude che possa trattarsi del giovane Francesco Diviesti, il 26enne barlettano scomparso dallo scorso 25 aprile.Secondo quanto riferito dai familiari nella denuncia presentata il 26 aprile ai Carabinieri, il giovane aveva trascorso il pomeriggio del giorno precedente in compagnia di amici. L'ultimo segnale era arrivato intorno alle 20:18, quando aveva inviato un messaggio ai genitori, dopodiché il suo cellulare era risultato spento.L'ultimo avvistamento è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza del salone di parrucchiere in cui lavora con il padre, intorno alla mezzanotte.Per il suo ritrovamento è stato attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Le ricerche si erano intensificate proprio questa mattina, anche con l'impiego di unità cinofile specializzate nella ricerca di persone scomparse.Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i tecnici della Scientifica, che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso. Il cadavere sarà sottoposto ad ulteriori analisi presso l'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari per procedere all'identificazione ufficiale.Il caso è diventato di rilevanza nazionale: sul luogo del ritrovamento del corpo anche le telecamere del noto programma "Chi l'ha visto".Notizia in aggiornamento