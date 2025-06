Ritorna il South Italy International Film Festival

Venerdì 6 Giugno presso il Cinema Opera si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione del South Italy International Film Festival, evento che si riconferma una realtà consolidata sul territorio capace di conquistare l'attenzione del pubblico fin dalla sua prima edizione.Attraverso la valorizzazione dei talenti e la promozione di tematiche attuali, il Festival contribuisce a stabilire su Barletta un polo di riferimento per il cinema breve, costituendo un richiamo per i neofiti ed esperti del settore.I cortometraggi presentati durante la rassegna verranno visionati da una giuria di esperti dal calibro internazionale come Christopher Coppola, Giorgio Cantarini, Jane Alexander, Giuseppe Marco Albano, Marino Guarnieri, Irene Antonucci, Vito Lopriore, Luca Desiderato, Alina Liccione, Francesco Santalucia e Antonello De Leo. I corti più meritevoli si aggiudicheranno i premi previsti dagli organizzatori tra cui Premio FEDIC al miglior cortometraggio assegnato dal presidente dell'Associazione Italiana dei Cineclub Lorenzo Caravello, il Premio Green Focus per la sostenibilità assegnato dal presidente della Weec Network ETS- Puglia Giovanni Lamacchia e il Premio Terraufidia, assegnato dall'imprenditore Michele Napoletano.La conferenza stampa ha visto la partecipazione del regista barlettano Giuseppe Arcieri, fondatore e direttore artistico del Festival che recentemente è stato premiato al New Jersey Film Awards per il cortometraggio "Passi di Ritorno" e unico giurato italiano agli Asian Talent International Film Awards. Insieme aGiovanni Lamacchia, presidente della Weec Netwok ETS-Puglia,ha illustrato il programma della IV edizione che si svolgerà presso il lido "I Ribelli" nelle giornate del 18,19 e 20 luglio."Per me è importante fare cinema qui a Barletta perché valorizza il territorio, le realtà imprenditoriali e associative diventando un polo culturale e di riferimento per l'arte cinematografica"- ha detto il regista Giuseppe Arcieri. "Una delle novità di questa IV edizione è la categoria fantasy-sci, un genere sottovalutato in Italia. Avremo tanti eventi collaterali come una coreografiainaugurale del pluripremiato Mauro De Candia, un omaggio della cantante Lucia Porcelluzzi e durante la seconda serata un brano della pianista Serena Di Leo. Quest'anno tra i nostri partner istituzionali ci saranno Accademia delle Belle Arti di Foggia, FEDIC- Federazione Italiana dei Cineclub e Weec Network Ets- Puglia: insieme cercheremo di farvi assaporare il cinema al mare e sotto le stelle".Durante l'evento ci sarà anche spazio per presentazioni di libri ed esibizioni teatrali con il monologo di Irene Antonucci e la proiezione di "Eroici" di Giuseppe Marco Albano, vincitore del David di Donatello.Una rassegna che, come riferisce Giuseppe Arcieri, accompagnato dal co-organizzatore e project manager Michele Piazzolla, assumerà un taglio ambientale. Infatti, ogni regista vincente riceverà un albero piantato nella foresta del South Italy su Treedom, simbolo che il cinema fa anche bene all'ambiente."Noi siamo sostenitori da sempre di questa iniziativa cercando di darle un taglio ambientale. Vogliamo sottolineare quanto ci possa essere sinergia tra tutela dell'ambiente e arte, nello specifico cinema. Siamo riusciti a capire come soprattutto i cortometraggi possano essere utilizzati come mezzo per fare educazione ambientale, impegno di cui si occupa la nostra associazione. I ragazzi si sentono più motivati e, dopo aver visionato un cortometraggio a tema, riescono più facilmente a innescare un dibattito sulle tematiche ambientali" ha detto Giovanni Lamacchia, presidente della Weec Network ETS-Puglia."Durante la terza serata consegneremo un premio, il Green Focus, che serve a incentivare i registi che amano occuparsi di tutela dell'ambiente per invogliarli a occuparsi maggiormente di questo".Il Festival sarà organizzato esclusivamente grazie al sostegno di sponsor privati come Mediterraneo Festival Corto, Nano Film Festival, WeShort, Terraufidia di Michele Napoletano, Casa Vacanza CasArcieri, Casa Vacanza Bellavista, Essenza Cibo Lento, Opera Omnia, Taxidrivers e Barletta Oggi.