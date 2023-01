Rischio emergenza rifiuti in Puglia, Legambiente: "Inizia il 2023 nel peggiore dei modi"

interviene in merito alla situazione emergenziale in cui rischiano di cadere idella Provincia di Bari in seguito aldel conferimento dei rifiuti da parte della discarica didal 9 gennaio scorso."È inaccettabile che il 2023 inizi con l'ennesimoin Puglia!– Puntualmente ci si ritrova a parlare delle stesse emergenze, come quella di Conversano, che ormai è ben nota a tutti e che invano si cerca di procrastinare alla prossima emergenza, piuttosto che procedere alla sua chiusura e dismissione. Proprio nel novembre scorso, in occasione della XIV edizione di Comuni Ricicloni Puglia, svolta ad un anno dall'approvazione del nuovo Piano Regionale dei Rifiuti, abbiamo sottolineato come l'impiantistica regionale è il vero elemento cruciale per uscire dal modello di economia lineare che ha tenuto e continua a tenere in ostaggio la Regione Puglia per ormai troppi anni".L'emergenza rifiuti in Puglia sappiamo benissimo che è data da due elementi fondamentali: l'ancora elevata produzione diresiduo che tocca anche i Comuni che superano il 65% di Raccolta Differenziata e il grande punto debole dei grandi centri come Bari, Foggia, Brindisi e Taranto. Questi rappresentano ben il 20% della popolazione dell'intera Regione Puglia e sono lontani dal raggiungere la soglia minima prevista dalla legge, continuando ad alimentare le discariche.Il nuovoè vero che ha alla base i concetti e le linee d'azione della tariffazione puntuale, in nome del principio "chi inquina paga", ma è anche vero che servono interventi più incisivi di premialità per quei Comuni che sono veramente virtuosi e che riducono il secco residuo, così portando il meno possibile in discarica. Oggi più che mai in Puglia è fondamentale realizzare impianti seri e pubblici per il trattamento dell'organico, delle frazioni secche, dei RAEE, dei pannolini, del fine vite delle rinnovabili."La realizzazione degli impianti deve essere rapida e veloce con la collaborazione dei territori, perché se vogliamo subito chiudere le discariche dobbiamo avere ora i nuovi impianti necessari all'Economia Circolare pugliese. – continua Ronzulli - Torniamo nuovamente a chiedere all'assessora regionale all'Ambiente,, l'istituzione dell'Osservatorio Regionale che possa realmente verificare l'attuazione del piano stesso con il supporto e contributo prezioso anche delle associazioni ambientaliste che da anni seguono e apportano il proprio contributo per la vera realizzazione dell'Economia Circolare in Puglia".