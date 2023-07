Rifacimento manto stradale, al via nuovi interventi

Proseguono anche nella stagione estiva i lavori di rifacimento del manto stradale rientranti nel Programma della Regione Puglia denominato "Strada per strada". Già da domani 20 Luglio è previsto l'inizio delle attività nel secondo tratto del Viale Leonardo da Vinci. Una volta sistemata questa importante arteria cittadina il programma prevede interventi analoghi su via Trani e, a seguire, via Canosa, Corso Garibaldi e via Lattanzio.Su via Geremia di Scanno, Corso Garibaldi e Corso Vittorio Emanuele i lavori sono previsti tra fine Luglio ed inizio Agosto e saranno effettuati in orario notturno per evitare disagi al traffico veicolare e pedonale. Venerdì 21, inoltre, sarà la volta di via Mura del Carmine (da Vico Santo Stefano a via Manfredi) ad essere interessata sempre da lavori di rifacimento del manto stradale dopo alcuni interventi di E-distribuzione."Richiedo ancora una volta a tutti i cittadini - ha dichiarato il Sindaco Cannito - la piena collaborazione per i disagi che inevitabilmente dovranno affrontare a causa di queste attività. Madobbiamo tutti focalizzare il nostro pensiero sui benefici che l'intera città ne trarrà. So perfettamente che avere a che fare con strade interrotte dai cantieri e circolazione veicolare modificata comporta pazienza e accettazione. Da parte mia posso assicurare che sarà nostra cura affinchè i lavori terminino il prima possibile e la mobilità cittadina torni alla normalità."