Riconosciuto il diritto al self check-in

Una sentenza storica segna un punto fondamentale per l'intero comparto extralberghiero: il TAR del Lazio ha accolto il ricorso presentato dalla Federazione FARE contro la circolare del Ministero dell'Interno che imponeva l'identificazione fisica degli ospiti nelle strutture ricettive. Il provvedimento è stato dichiarato illegittimo, sproporzionato e privo di reale giustificazione, in evidente contrasto con la riforma del 2011 e l'articolo 109 del TULPS.Barletta Ricettiva, socia attiva della Federazione FARE, ha contribuito a questo risultato attraverso l'impegno costante del suo presidente Raffaele Rizzi, attualmente membro del Consiglio Direttivo Nazionale della Federazione. Una rappresentanza che dà voce al territorio e che oggi può festeggiare una vittoria dal valore simbolico e pratico: l'autonomia operativa delle strutture, la coerenza normativa e l'innovazione sostenibile nell'accoglienza."Questa vittoria ha il sapore dell'unione che fa la forza", dichiara Rizzi. "Per troppo tempo il nostro comparto è stato bistrattato e additato, nonostante il valore sociale, economico e turistico che porta nei territori. Oggi abbiamo dimostrato che, facendo rete, possiamo far valere le nostre ragioni e difendere il diritto a lavorare con dignità, rispetto e modernità."Un sentito grazie a tutto il Direttivo della Federazione FARE e all'Avv. Elia Rosciano, Presidente nazionale, per la determinazione, la competenza e la visione con cui hanno guidato questa battaglia legale fino alla vittoria.Barletta Ricettiva continuerà il suo impegno al fianco della Federazione FARE per una normativa giusta, aggiornata e realmente utile per chi ogni giorno accoglie e promuove il territorio.