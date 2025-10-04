Carabinieri
Carabinieri
Cronaca

Resistenza a pubblico ufficiale, un arresto a Barletta

I fatti risalgono all'8 settembre scorso

Barletta - sabato 4 ottobre 2025 8.21 Comunicato Stampa
Nella serata dell'8 settembre scorso, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Barletta, con il supporto operativo del personale specializzato della C.I.O. dell'11° Reggimento Carabinieri "Puglia", hanno arrestato in flagranza di reato un uomo classe '85, di origini marocchine, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, per resistenza a Pubblico Ufficiale. Il giorno successivo, il Giudice per le Indagini Preliminari - su richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica di Trani - ha convalidato l'arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere.

L'intervento è scaturito da una segnalazione giunta al 112 da parte del gestore di un ristorante del centro cittadino, che aveva richiesto l'immediato intervento delle forze dell'ordine per la presenza di un individuo in evidente stato di alterazione psico-fisica. L'uomo, dopo essersi introdotto nella cucina del locale e aver rivolto frasi minacciose e senza senso al personale presente, era stato allontanato, ma aveva continuato a creare disordini nella sala, colpendo a calci e pugni una vetrata interna.

Poco dopo, l'uomo si era impossessato di un coltello ed era fuggito per le vie del centro storico, dove in quel momento si stava svolgendo il Corteo Storico della Disfida, creando ulteriore allarme tra i cittadini. Immediatamente attivati, i Carabinieri hanno avviato le ricerche e sono riusciti a rintracciarlo in breve tempo. Nel corso del controllo, l'individuo ha opposto resistenza, arrivando ad aggredire fisicamente i militari e a proferire minacce di morte nei loro confronti.

Grazie al tempestivo intervento delle pattuglie, la situazione è stata riportata alla calma e l'uomo è stato bloccato.

È importante sottolineare che l'eventuale responsabilità del soggetto dovrà essere accertata con sentenza definitiva, valendo, fino ad allora, la presunzione di non colpevolezza.
Emergenza Gaza, da Barletta raccolti più di 2.500 euro
4 ottobre 2025 Emergenza Gaza, da Barletta raccolti più di 2.500 euro
La minaccia dei pappagallini verdi e dei cinghiali, le richieste di CIA Levante Bari-Bat
4 ottobre 2025 La minaccia dei pappagallini verdi e dei cinghiali, le richieste di CIA Levante Bari-Bat
«Torna, papà ti aspetta. Ti voglio tanto bene», l’appello di un genitore delle ragazze scomparse
3 ottobre 2025 «Torna, papà ti aspetta. Ti voglio tanto bene», l’appello di un genitore delle ragazze scomparse
Scomparse due ragazze di Barletta, attivo il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse
3 ottobre 2025 Scomparse due ragazze di Barletta, attivo il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse
Molo di Levante, la riflessione del professor Mariano Stellatelli
3 ottobre 2025 Molo di Levante, la riflessione del professor Mariano Stellatelli
Dario Damiani: «Dal 6 ottobre due nuove unità presso la Polfer di Barletta»
3 ottobre 2025 Dario Damiani: «Dal 6 ottobre due nuove unità presso la Polfer di Barletta»
Nonostante la pioggia, già da ieri giovani in piazza per la Flottilla e Gaza
3 ottobre 2025 Nonostante la pioggia, già da ieri giovani in piazza per la Flottilla e Gaza
Muri della scuola imbrattati con le deiezioni canine
3 ottobre 2025 Muri della scuola imbrattati con le deiezioni canine
Piano opere pubbliche, Lodispoto: «Chiesto il contributo dei sindaci, sarà frutto della più ampia condivisione con i territori»
3 ottobre 2025 Piano opere pubbliche, Lodispoto: «Chiesto il contributo dei sindaci, sarà frutto della più ampia condivisione con i territori»
14 anni dal crollo di via Roma, la città ricorda le vittime
3 ottobre 2025 14 anni dal crollo di via Roma, la città ricorda le vittime
© 2001-2025 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.