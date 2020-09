Regionali 2020, Piazzolla: «E' giunta l'ora di cambiare, rialziamoci insieme»

"La storia, la cultura, il calore delle persone, il soave profumo del mare. E' la Puglia, è la nostra provincia, la nostra casa: terra di colori e sapori, del cibo genuino, di bellezze invidiabili". Inizia così il video realizzato dall'avv. Rossella Piazzolla, candidata alle Regionali 2020 con Raffaele Fitto presidente, nei luoghi più significativi della sesta provincia pugliese, che il centrodestra intende rilanciare sotto tanti punti di vista. Un filmato che riassume le bellezze della nostra terra, centro di amicizia e condivisione fra popoli e culture, di fasti e gesta eroiche come voleva il 'figlio' di questo territorio, il Puer Apuliae Federico II. Terra dove la preistoria, l'età del bronzo hanno lasciato il segno, luogo di meraviglie naturali da lasciare senza fiato.Non tutto quel che luccica è oro, e anche nel filmato viene posto in evidenza. Gli sguardi bassi di donne, uomini, bambini, anziani sono specchio di un'anima ferita e inascoltata, delusa dall'indifferenza e dalle mancanze della politica. Sanità, agricoltura, imprese e attività commerciali che oggi chiedono aiuto perché sul lastrico o costrette a chiudere senza alcuna certezza per il futuro. La candidata alle regionali Rossella Piazzolla conclude lanciando un invito: «E' giunta l'ora di cambiare: eccomi, sono Rossella, sarò il vostro vento, la vostra bandiera. Rialziamoci, insieme».