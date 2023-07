RDS Summer festival, presentato il programma

Barletta è pronta a cantare e ballare al ritmo dei successi dell'estate 2023. Con una conferenza stampa a Palazzo della Marra è stato svelato il programma dell'Rds Summer festival in calendario nel fossato del castello venerdì 14 e sabato 15 luglio..: a Barletta ci sarà una parta di stelle pronte ad accendersi sul palco trascinando il pubblico in quello che sarà un evento completamente gratuito.«La possibilità di avere uno spettacolo gratuito per i nostri cittadini e per gli ospiti che ci verranno a trovare -- è un qualcosa di veramente straordinario. L'accesso al fossato si avrà tramite un braccialetto che verrà ritirato, da chi ha effettuato la procedura, negli appositi stalli che saranno posizionati sul Lungomare Pietro Mennea. Lo spettacolo andrà avanti dalle 19 alle 24 e all'interno del fossato sarà allestito un villaggio per permettere a tutti di divertirsi anche oltre la musica. Ospitare un evento del genere è una bella vetrina per la città, a noi fa davvero piacere poter offrire ai cittadini un grande spettacolo che faccia anche rivivere il fossato del Castello pronto a diventare punto di riferimento per l'intera Regione Puglia».«A proposito della Regione, grande è l'attenzione per lo sviluppo del turismo nel territorio della sesta provincia. «Stiamo vivendo un momento magico -- ci sono eventi significativi in ogni angolo della nostra Puglia e anche questo di Barletta è uno spettacolo straordinario che ci permetterà di dare una spinta al territorio della Bat, una destinazione sulla quale vogliamo puntare e che sarà oggetto di pianificazione strategica per la prossima stagione. Dopo il Jova Beach Barletta è pronta ad essere fulcro di grandi eventi».«Uno degli obiettivi dell'Rds Summer festival è quello di mettere in luce i tesori dell'Italia e per questo -- abbiamo scelto il fossato del Castello di Barletta. Stiamo parlando di un posto magico che, grazie alla musica, sarà conosciuto anche dalla generazione "Z" oltre che dai nostri fantastici artisti».