RDS, Anna Pettinelli a Barletta: «La musica troverà sempre la sua strada»

tornano il divertimento, la musica e la spensieratezza con le due date dell'che, come lo scorso anno, vedono da sfondo la splendida cornice delLa prima edizione, che aveva registrato tantissime presenze, ha visto protagonisti, tra gli altri,Per questa seconda edizione ancora grandi ospiti: la prima serata ha visto il ritorno di, che già era presente lo scorso anno,ededMentre stasera soni attesi alcuni talenti dell'edizione di Amici appena conclusa,, assieme ae aQuest'anno la conduzione delle due serate, volte a coinvolgere sia la gen Z che i più grandi, è stata affidata alla nota speaker radiofonica di, che abbiamo intervistato nel backstage.. Ormai ci si conosce un po' tutti ed è come ritrovarsi: è molto bello.».«Ilcon gli artisti che vediamo sui social, ascoltiamo in radio, vediamo in televisione è importante.».«Non so se la musica può essere portatrice di speranza, in certi testi sicuramente sì. La musica è comunque. È dare ai ragazzi, e non solo, il modo perQuindi».