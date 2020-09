Raffaele Fitto presenta Rossella Piazzolla: «Negli ultimi 15 anni non è stato fatto nulla»

Social Video 4 minuti Raffaele Fitto presenta a Barletta la candidata Rossella Piazzolla Cosimo Giuseppe Pastore

Dei governi pugliesi che negli ultimi 15 anni si sono succeduti a quello dell'ex presidente Fitto non c'è, oggi candidato al governo regionale nella coalizione di centrodestra e presente ieri a Barletta in sostegno della candidatura al Consiglio regionale della barlettananella lista civica "".«È ridicolo non parlare degli ultimi 15 anni, ma provare a parlare di 20 anni fa – ha dettoin riferimento al governatore pugliese uscente,– Se parliamo di 20 anni fa, ricordo che in Puglia si è realizzato l'aeroporto di Bari e quello di Brindisi oppure che nel 2004, con l'allora sindaco Salerno, è stato inaugurato l'ospedale di Barletta. Potrei parlare di tante altre cose che, invece, mi sembra sia impossibile citare in questi 15 anni».«Oggi abbiamo la possibilità di dare una– ha avanzato la candidata– dopo 15 anni di governi di centrosinistra che hanno costruito un apparato farraginoso, pieno di danni e disservizi e distante dalle problematiche del territorio».Mancanza di infrastrutture, incapacità di spesa delle risorse europee e sanità allo sbando. È questo che i pugliesi, ha detto Fitto, vogliono dimenticare. Temi a cui si aggiungono quelli del sociale, ha proseguito la Piazzolla: «È necessario sostenere le donne e le famiglie e mettere a rete le bellezze artistiche e culturali del nostro territorio».A scendere in campo in sostegno di Rossella Piazzolla anche l'europarlamentare ed ex segretario regionale della Lega,. «Nonostante per anni il centrosinistra abbia eletto molti rappresentanti nella provincia di Barletta-Andria-Trani – ha osservato Caroppo –delle altre province pugliesi. Anche in questo territorio, quindi, si sente la volontà di cambiare attraverso il sostegno alla candidatura di Raffaele Fitto. Figure nuove, ma anche con esperienza amministrativa, come Rossella Piazzolla possono dare un forte contributo a questa terra»., è stato evidenziato, dovranno essere messi in campo per la Puglia, ma soprattutto per la provincia di Barletta-Andria-Trani. «C'è tanto da fare – ha concluso– soprattutto perché non si è fatto nulla in questi 15 anni e noi abbiamo l'ambizione di volerlo realizzare con la consapevolezza di poter mettere in campo esperienza e competenza».