Quattro anni di cantiere in via Andria e via Veneto, la storia infinta

All'alba del 16 febbraio 2019 i passaggi a livello di via Andria e via Vittorio Veneto si chiusero per l'ultima volta: prendevano il via i lavori per la loro rimozione e sostituzione con dei sottopassaggi pronti ad eliminare per sempre la frattura tra due zone della città e a rendere più agevole il collegamento con Andria. Da quel giorno per i residenti di via Andria e via Callano è iniziato un vero e proprio calvario fatto di isolamento e sacrifici. Dall'iniziale data di conclusione dei lavori,sono passati quasi due anni nei quali è accaduto davvero di tutto: dalla rottura improvvisa dei una condotta idrica in via Veneto passando per le problematiche legate alla demolizione della casa cantoniera senza dimenticare, naturalmente, la pandemia. Tutto questo ha portato ad un cantiere ancora aperto. L'obiettivo oggi è quello del 28 maggio 2023, data indicata da Rfi al sindaco Cannito nello scorso mese di ottobre 2022. A questo punto la domanda dei residenti è solo una: sarà la volta buona?.Sono trascorsi quattro anni durissimi, nei quali- abbiamo convissuto con l'isolamento e l'impossibilità di raggiungere la città se non con autovettura. Devo dire la verità, non crediamo nella data del 28 maggio. Allo stesso tempo, però, va detto che i lavori stanno andando avanti e intravediamo la luce in fondo al tunnel di anni nei quali non abbiamo avuto la vicinanza di nessuno. Non abbiamo mai avuto un passaggio pedonale, l'amministrazione comunale non ci ha mai interpellato e tutte le volte che ci siamo incontrati è stato per nostra iniziativa. Ora però il nostro unico auspicio è di vedere la fine di questo incubo al più presto».