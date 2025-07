Punti cardinali for work, incontro di co-progettazione

Il Settore Welfare rende noto che, in data 29 luglio u.s., presso la Sala conferenze di Palazzo S. Domenico, si è tenuto un incontro finalizzato alla co-progettazione della proposta progettuale da candidare all' Avviso Pubblico Regionale "PUNTI CARDINALI FOR WORK Punti di orientamento per la formazione e il lavoro."L'Avviso in oggetto, approvato con Determinazione Dirigenziale della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro della Regione Puglia n. 118 del 14 maggio 2025, è finalizzato a migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione di tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale.L'incontro, avvenuto alla presenza di una rappresentanza del Pes-BT, è stato un proficuo momento di confronto e di condivisione tra i partner di progetto, individuati con apposita manifestazione di interesse n. 2520/2025, rispetto agli specifici fabbisogni professionali, formativi, occupazionali del territorio, nonché l'occasione per una concreta definizione e attribuzione delle specifiche linee di intervento da attuare (Orientation labs, Job days, Orientation desk, Puglia donna partecipa, Puglia attrattiva).L'iniziativa nasce dalla volontà di rispondere in modo concreto alle sfide lavorative del territorio in termini di disoccupazione giovanile, presenza diffusa di NEET, mismatch tra competenze e richieste del mercato del lavoro, empowerment femminile e valorizzazione dei talenti pugliesi.