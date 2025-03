Progetto "Resilienza economica" Enel, l'elenco delle vie interessate dai lavori

Si è tenuta la presentazione del Progetto di Resilienza climatica di E-Distribuzione. All'incontro erano presenti il Sindaco Cosimo Cannito, l'Assessore all'Ambiente Mihaela Albanese e, per E-Distribuzione, Angelo Di Giovine, Resp. Affari istituzionali Puglia, Daniela De Romita, Resp. Unità territoriale BAT, Carmine Sileo, Resp. Progettazione Lavori complessi.Il progetto nasce dall'esigenza di decarbonizzare la produzione di energia elettrica in un'ottica di sostenibilità ambientale e di favorire la strategia dell'Italia di autonomia energetica con l'affrancamento di acquisto di gas da stati stranieri come la Russia e l'Algeria.E' previsto un investimento di 21 milioni di euro. Il piano prevede la sostituzione di 89 Km di cavi interrati obsoleti (risalenti agli anni 60) con l'aggiunta altre di 49 km di nuove linee e l'utilizzo di materiali d'avanguardia capaci di resistere alle ondate di calore, che d'estate causano i black out e garantisce l'assoluta assenza di campi elettromagnetici. "Siamo convinti della necessità di questo progetto imponente - hanno dichiarato il Sindaco Cannito e l'Assessore Albanese - che permetterà una forte riduzione delle interruzioni di fornitura elettrica all'intera città con innegabili benefici per le famiglie e le imprese commerciali e industriali.Una volta firmata la convenzione i lavori potranno iniziare. E-Distribuzione ha garantito che le attività cominceranno nell'aprile 2025 per terminare entro il dicembre 2027. Siamo perfettamente consapevoli che i lavori determineranno nuovi scavi e rotture del manto stradale anche in vie il cui è stato sistemato di recente. A suo tempo preferimmo procedere comunque in quanto le condizioni del manto delle strade lo richiedeva e non era assolutamente possibile prevedere una data di inizio dei lavori di E-distribuzione, data che ci è stata comunicata in giornata. Il ripristino del manto stradale delle vie interessate sarà a totale carico della società elettrica. Come sempre chiediamo ai cittadini collaborazione e pazienza per i disagi che potrebbero affrontare per la presenza dei cantieri".I lavori, concordati con l'Amministrazione, partiranno dalla zona industriale e coinvolgeranno le seguenti vie:Foggia, Contrada Francesca, Strada Pozziello, Fracanzano, Strada vicinale Tittadegna, Viale Ippocrate, Parrilli, Violante, Del Gelso, Dicuonzo, Maranco, Marchisella, Prascina, Ofanto, Scommegna, Lungomare Mennea, S.Samuele, Madonna delle Grazie, San Donato, Bonello, Mura del Carmine, Canne, San Martino, Boggiano, Carducci, Di Vagno, Chiarelli, Torino, Marconi, Izzi, Madonna della Croce, Delle belle arti, Barberini, Alberti, Brunelleschi, Bernini Vanvitelli, Bonarroti, Botticelli, Da Vinci, Pirandello, D'Annunzio, Leopardi, Marone, Bramante, Alvisi, Monfalcone, Chieffi, S.Antonio, Stagnì, Amato, Libertà, Ferdinando d'Aragona, Pappalettere, Cassandro, Piazza Federico II di Svevia, Corso Garibaldi, Piazza della Sfida, Cialdini, Marina, Piazza Conteduca, Brigata Barletta, Giuseppe De Nittis, Piazza Caduti, Coletta, Consalvo da Cordova, Piazza Plebiscito, Muro Spirito Santo, Piazza Moro, Baccarini, Venezia, Imbriani, Milano XX Settembre, Curci, Roma, Piazza Principe Umberto, Trani, Andria, Milite Ignoto Vittorio Veneto, Carducci , Beccaria, Patalini, Sella, Petrarca, Boccaccio, Cioce, Gentileschi, Barberini Giulini, Ricci, Tupputi, Borgia, Dibari, Morella, Dalla Chiesa, Complanare Est, Strada Petraro, Pascoli, Quasimodo, Contrada Crocifisso, Callano, Tranvia, Vespucci, Viale Regina Elena, Croce, Casardi, Litoranea levante, Misericordia, Lavoro, Euro, Economia, Bruxelles, Unione Europea, Scuro , Vecchia Madonna Sterpeto, Viale Santuario, Strada vecchia Andria, Vecchia per Canosa.