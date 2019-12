Professione militare al Salone dello Studente 2019

Da dodici anni al servizio dei giovani che vogliono intraprendere la carriera militare, da cinque al Salone dello Studente per un appuntamento ricco di novità e pronto a mettere in vetrina numeri importanti.Il Salone dello Studente 2019, in calendario a Bari da mercoledì 11 a venerdì 13 dicembre negli spazi della Fiera del Levante con la partecipazione di Miur, Regione Puglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale e Stato Maggiore della Difesa, conterrà tra i suoi presenti una conferma: Professione Militare, il primo ente in assoluto che rappresenta il punto di incontro tra il mondo civile (lavorativo e universitario) e quello militare delle Forze armate e delle Forze dell'ordine. L'appuntamento barese offrirà ancora una volta a tutti i giovani interessati le informazioni sui vari bandi di concorso e sulle possibilità di inserimento nel mondo del lavoro.A soddisfare gli interrogativi dei giovani ci saranno il direttore di tutti gli sportelli di Professione Militare Cosimo Menza, il presidente Andrea Sandrelli e il responsabile marketing e pubbliche relazioni Donato Fanelli oltre che naturalmente al personale in quiescenza in grado di dispensare consigli e sicurezza. Professione Militare offre ai giovani dai 16 ai 38 anni la possibilità di avviare il proprio percorso in Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri anche grazie servizio medico tramite piattaforma virtuale e-learning che permette, a tutti i candidati di tutte le zone d'Italia, di poter effettuare un controllo preventivo dei problemi principali di scarto di un concorso pubblico militare come previsto dal decreto ministeriale della Difesa del 4 giugno 2014 "Motivi di non idoneità al servizio militare".Oltre che al Salone dello Studente è possibile raggiungere Professione Militare recandosi nelle sedi di Bari, Napoli, Taranto, Barletta, Molfetta, Corato e Toritto.