Primo maggio, arriva per Barletta l'ordinanza aperture esercizi commerciali

Alla luce dell'ultimo Dpcm del governo e della successiva ordinanza del Presidente della regione Puglia, con una ordinanza sindacale, vengono disciplinate le aperture degli esercizi commerciali nella giornata di domani, 1 maggio.Diversamente da quanto previsto dalla precedente ordinanza sindacale del 23 aprile scorso, sarà consentita la consegna a domicilio e il servizio di asporto per di tutti gli esercizi di vendita al dettaglio di generi alimentari, sono dunque esclusi quelli della media e grande distribuzione. Sia il domicilio sia l'asporto dovranno essere effettuati nel pieno rispetto delle norme igienico – sanitarie e della distanza interpersonale, con divieto, per l'asporto, di consumare i prodotti all'interno dei locali e nelle immediate vicinanze.Potranno altresì effettuare asporto e domicilio anche i bar, i ristoranti, le pizzerie e le gelaterie.