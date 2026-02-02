Prima seduta del Consiglio Regionale
Politica

Prima seduta del Consiglio Regionale, gli interventi dei consiglieri Lanotte e Passero - VIDEO

«Saranno cinque anni nei quali dovremo ragionare nell'interesse di tutti i pugliesi»

Barletta - lunedì 2 febbraio 2026 12.19
Si è insediato oggi il nuovo Consiglio regionale della Puglia. A oltre due mesi dalle elezioni regionali, che hanno visto Antonio Decaro eletto presidente, si è svolta questa mattina la prima seduta dell'assise.


«Saranno cinque anni nei quali dovremo ragionare nell'interesse di tutti i pugliesi - dichiara Marcello Lanotte - nella consapevolezza che ci attendono numerosi problemi da affrontare. Come Forza Italia, auspichiamo di partire con concretezza e serietà nelle proposte. È fondamentale far sentire la vicinanza delle istituzioni ai cittadini». Per buon auspicio, il consigliere Lanotte ha indossato una cravatta donatagli dal sindaco Cannito con lo stemma della città di Barletta.

«Rappresentare l'intera provincia - afferma Ruggiero Passero - è una responsabilità che sento fortemente e che porterò avanti con determinazione. Mi renderò sempre disponibile e mi farò portavoce di tutte le istanze che il territorio riuscirà a trasferirmi, affinché possano tradursi in azioni concrete all'interno del Consiglio regionale».
  • Nota politica
