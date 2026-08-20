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Eventi

Presentato l’evento “Cena Spettacolo in Bianco” 

La seconda edizione dell'evento si svolgerà sabato 22 agosto presso Corso Vittorio Emanuele

Barletta - giovedì 20 agosto 2026 18.00
Si è svolta nel pomeriggio di oggi, presso la Sala Bernardini di Palazzo San Domenico, in Corso Cavour a Barletta, la conferenza stampa di presentazione della Cena Spettacolo in Bianco, manifestazione organizzata dall'ASD La Barlettana, in collaborazione con il B&B Eraclio e Pedico Arti Grafiche, con il patrocinio del Comune di Barletta, della Provincia di Barletta-Andria-Trani e di Puglia Promozione e che è programmata per sabato 22 agosto presso Corso Vittorio Emanuele.

L'evento è stato presentato alla stampa dall'organizzatore Antonio Diviccaro (ASD La Barlettana), da Raffaele Rizzi (B&B Eraclio), dalla presentatrice della serata Agata Paradiso, alla presenza in rappresentanza dell'amministrazione comunale, dell'assessore alle attività produttive Giuseppe Di Leo, e dell'assessore alla cultura e ai grandi eventi Oronzo Cilli


L'evento, come già detto, sarà presentato da Agata Paradiso, avrà come madrina Francesca Rodolfo e come special guest il musicista Sagi Rei.

Vi sarà inoltre spazio per la moda con Lucia Di Paola, per i balli di gruppo con l'animatrice Arianna Lanotte, e per la comicità con la presenza direttamente dal Mudù di Giacinto Lucariello ed Antonella Genga

Un appuntamento che secondo le previsioni vedrà la partecipazione di un migliaio di persone circa e che vestirà di bianco le vie del centro cittadino di Barletta partecipanti, per un evento all'insegna della convivialità e del divertimento.
9 fotoPresentazione "Cena in bianco" 2026
Presentazione "CEna in Bianco" 2026Presentazione "CEna in Bianco" 2026Presentazione "CEna in Bianco" 2026Presentazione "CEna in Bianco" 2026Presentazione "CEna in Bianco" 2026Presentazione "CEna in Bianco" 2026Presentazione "CEna in Bianco" 2026Presentazione "CEna in Bianco" 2026Presentazione "CEna in Bianco" 2026
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