Presentato l’evento “Cena Spettacolo in Bianco” 

Si è svolta nel pomeriggio di oggi, presso la Sala Bernardini di Palazzo San Domenico, in Corso Cavour a Barletta, la conferenza stampa di presentazione della Cena Spettacolo in Bianco, manifestazione organizzata dall'ASD La Barlettana, in collaborazione con il B&B Eraclio e Pedico Arti Grafiche, con il patrocinio del Comune di Barletta, della Provincia di Barletta-Andria-Trani e di Puglia Promozione e che è programmata per sabato 22 agosto presso Corso Vittorio Emanuele.



L'evento è stato presentato alla stampa dall'organizzatore Antonio Diviccaro (ASD La Barlettana), da Raffaele Rizzi (B&B Eraclio), dalla presentatrice della serata Agata Paradiso, alla presenza in rappresentanza dell'amministrazione comunale, dell'assessore alle attività produttive Giuseppe Di Leo, e dell'assessore alla cultura e ai grandi eventi Oronzo Cilli





L'evento, come già detto, sarà presentato da Agata Paradiso, avrà come madrina Francesca Rodolfo e come special guest il musicista Sagi Rei.

Un appuntamento che secondo le previsioni vedrà la partecipazione di un migliaio di persone circa e che vestirà di bianco le vie del centro cittadino di Barletta partecipanti, per un evento all'insegna della convivialità e del divertimento.

9 foto Presentazione "Cena in bianco" 2026

Vi sarà inoltre spazio per la moda con Lucia Di Paola, per i balli di gruppo con l'animatrice Arianna Lanotte, e per la comicità con la presenza direttamente dal Mudù di Giacinto Lucariello ed Antonella Genga