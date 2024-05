Porto di Barletta, arriva l'ok per il prolungamento dei moli foranei

Parere positivo di Asset Puglia, l'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio, sull'intervento nel porto di Barletta avente ad oggetto i lavori di prolungamento dei moli foranei. L'attività di verifica preventiva della progettazione definitiva delle opere ha accertato che "la progettazione dell'opera è conforme". Lo rende noto il senatore di Forza Italia Dario Damiani che, già dalla scorsa legislatura, segue in prima persona il complesso iter."Il parere di Asset, giunto ieri 21 maggio, dà quindi il via libera all'emanazione del bando da parte dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale, per cui, dopo un'attesa di anni, finalmente possiamo dire di essere giunti alla fase attuativa dell'intervento di prolungamento dei moli foranei. Oltre ai 25 milioni di finanziamento da me già reperiti, continuerò ad adoperarmi per intercettare ulteriori risorse, necessarie anche alla luce degli incrementi dei costi complessivi nelle more dell'avvio dei lavori rispetto alle previsioni iniziali. Tutto procede nel migliore dei modi, come confermato in ultimo da Asset, per cui non posso che dirmi soddisfatto per un risultato perseguito per anni con tenacia e del quale beneficerà non solo Barletta e il suo porto ma tutto il territorio circostante", conclude il parlamentare.