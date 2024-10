Pd, Coalizione Civica e Lista Emiliano: «I cittadini ci chiedono di risolvere i problemi, in consiglio comunale toni inaccettabili»

Opposizioni riunite in conferenza stampa

Partito Democratico, Coalzione Civica e Lista Emiliano sindaco di Puglia insieme per raccontare il proprio punto di vista sulla crisi politica, sulla gestione dell'amministrazione Cannito e sugli ultimi episodi avvenuti in consiglio comunale. Le opposizioni si sono riunte per una conferenza stampa nella quale sono stati affrontati tutti i temi di attualità, partendo dalla nomina dei nuovi assessori e del cda Bar.S.A. fino ad arrivare all'esigenza di tornare ad ascoltare le istanze vere dei cittadini e di creare un'alternativa all'attuale governo della città. Di seguito il video della conferenza stampa.